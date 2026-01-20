ETV Bharat / state

बादली विधायक कुलदीप वत्स को धमकी देने वाला गिरफ्तार, कानपुर में दबिश देकर झज्जर पुलिस ने पकड़ा

झज्जर : हरियाणा की झज्जर पुलिस ने बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी रामचंद्र यादव को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया गया है.

कानपुर से आरोपी गिरफ्तार : एसीपी क्राइम प्रदीप कुमार के मुताबिक आरोपी रामचंद्र यादव ने विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया. तकनीकी जांच और लगातार दबिश के बाद आरोपी को कानपुर से काबू किया गया है. फिलहाल आरोपी को झज्जर लाकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि धमकी देने के पीछे आरोपी की क्या मंशा थी और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं.

बादली विधायक कुलदीप वत्स को धमकी देने वाला गिरफ्तार (Etv Bharat)

रामपाल का अनुयायी बना था आरोपी : एसीपी क्राइम झज्जर प्रदीप कुमार नैन ने स्पेशल स्टाफ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के निर्देशों तथा डीसीपी क्राइम अमित दहिया के मार्गदर्शन में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई. कानपुर से पकड़ा गया आरोपी रामचंद्र यादव पूर्व में संत रामपाल के सतलोक आश्रम से जुड़ा रहा है. आरोपी वर्ष 2014 में संत रामपाल महाराज का अनुयायी बना था, लेकिन बाद में संगठन से अलग होकर उसके विरोध में सक्रिय हो गया. आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार 12 जनवरी 2026 को विधायक के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी, जिसमें आरोपी ने अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. विधायक की शिकायत के बाद इस संबंध में थाना सदर, झज्जर में तुरंत मामला दर्ज किया गया था. फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है.