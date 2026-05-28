रामभद्राचार्य पर भूपेश बघेल ने भी लगाई सवालों की झड़ी, कहा- दिव्यदृष्टि से देखकर बताए पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों डरते हैं ?
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि उन्होंने किसी संत का अपमान नहीं किया और न ही अमर्यादित टिप्पणी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 28, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 10:23 AM IST
जांजगीर चांपा: नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर किए गए टिप्पणी पर अब राजनीति गरमाने लगी है. चरण दास के बयान को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल ने रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री से कई सवालों का जवाब मांगा. वहीं अपने बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थीं, उन्होंने सभी साधु संतों का सम्मान करने का भी दावा किया.
रामभद्राचार्य पर भूपेश बघेल की टिप्पणी
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बम्हनीडीह में चरणदास महंत पर रामभद्राचार्य के बयान की तीखी टिप्पणी की. बघेल ने कहा कि संत को सहज रूप से जवाब देना चाहिए था लेकिन वे तिलमिला गए. उन्होंने कहा कि हम सांसारिक लोग है, यदि हमें कोई परेशानी होती है मार्गदर्शन चाहिए होता है तो हम उनकी शरण में जाते हैं. रामभद्राचार्य अपने आप को राष्ट्रीय संत, पद्मविभूषण कह रहे हैं, आज देश में डीजल पेट्रोल की किल्ल्त है, महंगाई बढ़ रही है. भूपेश ने कहा कि रामभद्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों डरते हैं.
साधुसंत हमारे लिए पूजनीय- चरणदास महंत
राम भद्राचार्य को भाजपा के प्रचारक का आरोप लगाने के बाद चर्चा में आए चरण दास महंत ने अपने बयान को साधारण बताया. उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ में एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वे भाजपा के प्रचारक है इसलिए वे उनका प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे. महंत ने कहा कि साधुसंत मेरे लिए पूजनीय है. उन्हें किसी संत अपमान करने का संस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्म, संप्रदाय के संतो का सम्मान करने का दावा किया.