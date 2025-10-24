पेंड्रा में रामभद्राचार्य करेंगे भागवत कथा, कलेक्टर और SP ने कथा स्थल पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा
आयोजन समिति के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कथा स्थल का जायजा लिया.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के नर्मदा और सोनांचल की पावन धरा पेंड्रा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है. यह कथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, पद्मविभूषण, जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्रीश्री 1008 रामभद्राचार्य जी महाराज करेंगे. कथा पेंड्रा नगर के हाई स्कूल मैदान में 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक हर दिन दोपहर 2:30 बजे से होगी. आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आयोजन समिति के लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए.
की जा रही व्यवस्था: पेंड्रा के हाई स्कूल मैदान में 7 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्री राघव सेवा समिति के तत्वावधान में हो रहे आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भव्य पंडाल, बैठक व्यवस्था, प्रकाश, पेयजल, साउंड सिस्टम और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है. समिति ने सभी धर्मप्रेमियों और भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भागवत कथा का आनंद और आशीर्वाद लेने की अपील की है.
कलेक्टर पहुंचीं कथा स्थल: कथा शुरू होने से पहले जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी तैयारियों की समीक्षा की. कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक सहजल राम भगत ने कथा स्थल का दौरा कर बैठक व्यवस्था, यातायात प्रबंधन समेत कई इंतजाम का जायजा लिया.
हमने निर्देश दिए हैं कि, श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और सुरक्षित रहें. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए.- कलेक्टर लीना मंडावी
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. कथा स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निरंतर पुलिस गश्त और निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.- पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत
कथा के शुभारंभ को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का वातावरण है. नगर के प्रमुख मार्गों पर सजावट और स्वागत द्वार बनाए गए हैं.