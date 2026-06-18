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त्रेतायुग का होगा अहसास! अयोध्या में बनकर तैयार हुआ दुनिया का पहला 'रामायण वैक्स म्यूजियम', जानिए क्या है खास

रामनगरी में ₹10 करोड़ की लागत से रामायण वैक्स म्यूजियम तैयार, 19 जून को सीएम योगी करेंगे लोकार्पण

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अयोध्या में बनकर तैयार हुआ रामायण वैक्स म्यूजियम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:09 PM IST

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अयोध्या: अयोध्या में रामायण की दिव्य गाथा को आधुनिक तकनीक और बेहतरीन कला के जरिए जीवंत करने वाला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है. कांशीराम कॉलोनी के पास लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बने इस म्यूजियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को करेंगे. उद्घाटन के बाद इसे आमजन के लिए खोल दिया जाएगा, जहां प्रवेश शुल्क के साथ श्रद्धालु रामायण कालीन दृश्यों का सजीव अनुभव प्राप्त कर सकेंगे.

अयोध्या में बनकर तैयार हुआ रामायण वैक्स म्यूजियम (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक करीब ढाई एकड़ जमीन पर तैयार इस वैक्स म्यूजियम के निर्माण में करीब ढाई साल का समय लगा है. इसमें एकसाथ लगभग 100 दर्शक जाकर मोम से निर्मित रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों को देख सकेंगे. म्यूजियम में लगभग दो दर्जन आकर्षक दृश्य तैयार किए गए हैं, जिनमें भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, पवनपुत्र हनुमान सहित अनेक देवी-देवताओं के साथ रावण और मेघनाथ जैसे पात्र भी शामिल हैं.

म्यूजियम के मार्केटिंग मैनेजर आयुष ने बताया कि म्यूजियम लगीं प्रतिमाएं प्रसिद्ध शिल्पकार सुनील कन्नूर ने तैयार की हैं. इन मूर्तियों के माध्यम से रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को इतने जीवंत रूप में पेश किया गया है कि दर्शकों को स्वयं त्रेतायुग का हिस्सा होने का अहसास होगा. इसके साथ ही, म्यूजियम की बेहतरीन प्रकाश व्यवस्था, कलात्मक सज्जा इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं.

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अयोध्या में बनकर तैयार हुआ रामायण वैक्स म्यूजियम (Photo Credit; ETV Bharat)

लोकार्पण की तैयारी
19 जून को लोकार्पण समारोह के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं. समारोह में लगभग 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. तैयारियों की निगरानी महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के नेतृत्व में की जा रही है. जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम के अधिकारी भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटे हैं. नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, महाप्रबंधक (जलकल) सौरभ श्रीवास्तव समेत कई अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए है.

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