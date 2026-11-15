फिल्म 'रामायण भाग-1' के कई सीन पर आपत्ति, वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप, रायपुर के वकील ने दी शास्त्रार्थ की चुनौती
वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों पर शास्त्रार्थ की खुली चुनौती, रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कानूनी नोटिस भेजा, दिए 16 बिंदुओं पर प्रमाण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 6:05 PM IST
रायपुर: फिल्म 'रामायण भाग 1' में महाकाव्य 'श्रीमद् वाल्मीकि रामायण' के तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. रायपुर के वकील मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म निर्माताओं को खुली बहस (शास्त्रार्थ) की चुनौती दी है. सेंसर बोर्ड (CBFC) और निर्माताओं को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजने के बाद, अब उन्होंने 16 ठोस शास्त्रीय प्रमाण भी जारी किए हैं.
हाईकोर्ट में लगाएंगे PIL
वकील मनोज सिंह का कहना है कि यह फिल्म करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और कानून का उल्लंघन है, इसलिए संतोषजनक जवाब न मिलने पर वे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) लगाकर फिल्म को बैन कराने की मांग करेंगे.
फिल्म के कई सीन पर आपत्ति
वकील के मुताबिक जगत जननी माता सीता पर असुरों का 'वशीकरण' दिखाना, चारों भाइयों की विवाह-पूर्व (Pre-wedding) आधुनिकीकृत मुलाकात दिखाना, सीता-हरण व जटायु युद्ध के समय माता सीता को बिल्कुल मूक (भावहीन दर्शक) दिखाना उनके सशक्त चरित्र की हत्या है.
इन प्रमुख बिंदुओं पर जताई आपत्ति
- रावण का महिमामंडन, वर्ग-संघर्ष का एजेंडा
वकील के मुताबिक अत्याचारी रावण को शोषितों का 'सामाजिक मसीहा' बताकर उसके संवाद गढ़े गए हैं कि "मेरा महल सोने का रहेगा तो तुम्हारा घर भी सोने का रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा. यह वाल्मीकि रामायण के 'धर्म बनाम अधर्म' को एक मार्क्सवादी विचारधारा में बदलने की साज़िश है.
- भगवान श्रीराम के देवत्व का घोर अपमान
मर्यादा पुरुषोत्तम और युद्ध में अजेय भगवान राम को फिल्म में अपने भविष्य को लेकर भयभीत, चिंतित और संशयग्रस्त दिखाया गया है. इतना ही नहीं, उन्हें सीता माता का रूप धरकर आई शूर्पणखा (नकली सीता) को न पहचान पाने वाला भी दिखाया गया है. यह ईश्वरीय गरिमा का अक्षम्य अपमान है.
- डिस्क्लेमर के नाम पर धोखाधड़ी
निर्माताओं ने शुरुआत में लिखा है कि फिल्म "वाल्मीकि रामायण पर निर्भर" है. लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने के बाद कानूनी बचाव के लिए लिख दिया कि हम सटीकता का दावा नहीं करते. यह जनता के साथ एक सोची-समझी धोखाधड़ी है.
- माता कैकसी का मनगढ़ंत 'वर्ग-संघर्ष'
रावण की माता कैकसी को देवराज इंद्र से हारते और असुरों को रसातल में भुखमरी की जिंदगी जीते हुए दिखाना पूर्णतः मनगढ़ंत है.
- लंका के अधिकार पर झूठ
यह भ्रामक विमर्श गढ़ा गया है कि लंका मूल रूप से असुरों की थी जिसे देवताओं ने छीन लिया था. जबकि शास्त्रों के अनुसार लंका कुबेर की थी.
- विवाह पूर्व 'प्री-वेडिंग' मुलाकात
भगवान राम, लक्ष्मण और अन्य भाइयों की अपनी पत्नियों से विवाह पूर्व (Pre-wedding) आधुनिकीकृत मुलाकात और बातचीत दिखाना त्रेतायुग की मर्यादा का चीरहरण है.
- युद्ध में फूहड़ एक्शन
श्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध के दौरान किसी साधारण एक्शन हीरो की तरह पेड़ों से लटकते, भागते-छिपते और गिरते-पड़ते चोटिल होते दिखाया गया है.
- माता सीता पर वशीकरण
जगत जननी माता सीता जो योगमाया का स्वरूप हैं. पर एक असुर द्वारा 'वशीकरण मंत्र' फूंकने का भ्रामक दृश्य दिखाया गया है.
- भिक्षा से पहले ऋग्वेद का टेस्ट
माता सीता द्वारा रावण (संन्यासी वेश) को भिक्षा देने से पहले, कुटिया के अंदर से ऋग्वेद की ऋचाएं. पढ़वाकर उसका 'टेस्ट' लेना वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है.
- हरण के समय माता सीता का मूक रहना
हरण के समय माता सीता का कोई करुण रुदन या विरोध नहीं दिखाया गया. उन्हें बिल्कुल मूक और हक्का-बक्का ले जाते हुए दिखाया गया है.
- जटायु युद्ध में भावहीन प्रतिक्रिया
जटायु के प्राण-न्योछावर करने वाले युद्ध के दौरान माता सीता को बिना किसी व्याकुलता के, एक भावहीन (शून्य) दर्शक के रूप में दिखाया गया है.
- रावण की तपस्या का मज़ाक
रावण को बिना किसी कठोर वैदिक मंत्र, स्तुति या तप के केवल एक पहाड़ पर हाथ जोड़कर खड़े हुए और ब्रह्मा जी से वरदान लेते दिखाया गया है.
- कुबेर पर हॉलीवुड शैली का हमला
रावण को किसी चोर की तरह कंबल ओढ़कर छुपते हुए जाने और कुबेर को पीटकर भगाने का बचकाना दृश्य दिखाया गया है.
- कुंभकर्ण और विभीषण का अपमान
कैकसी द्वारा केवल रावण को ऋषियों व असुरों के गुणों से संपन्न बताना और कुंभकर्ण तथा विभीषण को पूरी तरह अयोग्य बता देना मूल ग्रंथ के विरुद्ध है.
सिनेमैटोग्राफ एक्ट (धारा 5B) का उल्लंघन
ये सभी बदलाव कोई रचनात्मक छूट (Creative Liberty) नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर सनातन आस्था को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य है, जो प्रदर्शन की अनुमति को रद्द करने का पर्याप्त आधार है.इन 16 ठोस प्रमाणों के आधार पर निर्माताओं को 'खुले शास्त्रार्थ' की चुनौती दी गई है. स्पष्ट जवाब न मिलने पर जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से फिल्म को बैन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.