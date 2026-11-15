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फिल्म 'रामायण भाग-1' के कई सीन पर आपत्ति, वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप, रायपुर के वकील ने दी शास्त्रार्थ की चुनौती

वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों पर शास्त्रार्थ की खुली चुनौती ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: फिल्म 'रामायण भाग 1' में महाकाव्य 'श्रीमद् वाल्मीकि रामायण' के तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. रायपुर के वकील मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म निर्माताओं को खुली बहस (शास्त्रार्थ) की चुनौती दी है. सेंसर बोर्ड (CBFC) और निर्माताओं को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजने के बाद, अब उन्होंने 16 ठोस शास्त्रीय प्रमाण भी जारी किए हैं.

फिल्म 'रामायण भाग-1' के कई सीन पर आपत्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हाईकोर्ट में लगाएंगे PIL वकील मनोज सिंह का कहना है कि यह फिल्म करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और कानून का उल्लंघन है, इसलिए संतोषजनक जवाब न मिलने पर वे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) लगाकर फिल्म को बैन कराने की मांग करेंगे.