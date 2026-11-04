जयपुर की ज्वेलरी का जलवा : 18 महीने की रिसर्च, 25 डिजाइनर और सैकड़ों कारीगरों की मेहनत, इस तरह बने 'रामायण' के किरदारों के आभूषण

जयपुर की ज्वेलरी का जलवा : 18 महीने की रिसर्च, 25 डिजाइनर और सैकड़ों कारीगरों की मेहनत, इस तरह बने 'रामायण' के किरदारों के आभूषण
निर्माता नमित मलहोत्रा की फिल्म रामायण में किरदारों के आभूषणों में जयपुर की विरासत भी चमकती नजर आएगी. पढ़िए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : November 4, 2026 at 4:18 PM IST
जयपुर : 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म 'रामायण' में जब भगवान राम, माता सीता, रावण, लक्ष्मण और हनुमान जैसे किरदार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे तो उनके स्वरूप में जयपुर की कला और विरासत की झलक भी दिखाई देगी. फिल्म के प्रमुख किरदारों से लेकर उनके परिवारों और यहां तक कि भीड़ में नजर आने वाले पात्रों तक के आभूषण जयपुर में तैयार किए गए हैं. इन आभूषणों को जयपुर के प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड आम्रपाली ने बनाया है. करीब 18 महीने तक चली रिसर्च, डिजाइनिंग और निर्माण प्रक्रिया के बाद 4 हजार से ज्यादा ज्वेलरी पीस तैयार किए गए. इस काम में 25 डिजाइनर, 45 मुख्य कारीगर और सैकड़ों अन्य कारीगरों ने योगदान दिया.
आम्रपाली के संस्थापक राजीव अरोड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की ऐसी महागाथा है, जिसे अलग-अलग समय में कवियों, लेखकों और कलाकारों ने अपने-अपने तरीके से पेश किया है. अब निर्माता नमित मलहोत्रा की ओर से बनाई जा रही फिल्म का स्केल अंतरराष्ट्रीय स्तर का है. इसके ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्हें और उनके पार्टनर राजेश अजमेरा को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था. फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, सेट, संगीत और अभिनय सहित हर पहलू को विश्वस्तरीय बनाने का प्रयास किया गया है. ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना जयपुर और यहां की पारंपरिक कला के लिए गौरव की बात है.
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18 महीने तक चला रिसर्च और डिजाइनिंग का काम : राजीव अरोड़ा ने बताया कि करीब 3 साल पहले फिल्म की टीम ने आम्रपाली से संपर्क किया था. आम्रपाली की पहचान एक हेरिटेज ज्वेलरी ब्रांड के रूप में है. ये ब्रांड भारतीय विरासत, परंपराओं और देश के अलग-अलग हिस्सों की आभूषण निर्माण कलाओं से प्रेरित होकर काम करता है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की पारंपरिक ज्वेलरी कला को आम्रपाली म्यूजियम में भी संजोकर रखा गया है, लेकिन रामायण के लिए आभूषण तैयार करना सामान्य ज्वेलरी डिजाइनिंग से बिल्कुल अलग था. इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि किस पात्र का क्या व्यक्तित्व है, उसकी सामाजिक और राजसी स्थिति क्या है और कहानी में उसकी भूमिका कैसी है?. इसके लिए उस कालखंड के इतिहास, मूर्तिकला, मंदिर कला और पारंपरिक आभूषणों का अध्ययन किया गया. इसके बाद डिजाइन तैयार हुए और फिर निर्माण का काम शुरू हुआ. पूरी प्रक्रिया में करीब 18 महीने लगे.
अयोध्या का राजसी वैभव, मिथिला की सौम्यता और सोने की लंका की चमक : फिल्म के अलग-अलग हिस्सों और स्थानों के हिसाब से ज्वेलरी की डिजाइनिंग की गई है. राजीव अरोड़ा के अनुसार, अयोध्या की अपनी राजसी भव्यता है, जबकि मिथिला की संस्कृति में सौम्यता और पारंपरिक सुंदरता दिखाई देती है. दूसरी ओर रावण की लंका को सोने की नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां अपार संपन्नता और वैभव था. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह के आभूषण तैयार किए गए. भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब राजमहल में रहते हैं तो उनके आभूषणों में राजसी ठाठ नजर आता है, लेकिन वनवास के दौरान उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है. वनवासी जीवन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बेहद मिनिमल ज्वेलरी तैयार की गई. यहां तक कि लकड़ी से बने आभूषण भी डिजाइन किए गए, ताकि किरदारों का स्वरूप कहानी और परिस्थितियों के अनुरूप वास्तविक लगे.
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कैरेक्टर के अनुसार तैयार हुई अलग ज्वेलरी : फिल्म के लिए केवल प्रमुख किरदारों के आभूषण ही नहीं बनाए गए, बल्कि रामायण से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण पात्रों को ध्यान में रखा गया. इसमें हर किरदार की भूमिका, उसके व्यक्तित्व और उसके सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखा गया. उद्देश्य केवल सुंदर आभूषण बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे आभूषण तैयार करना था, जो उस समय की कला और संस्कृति के करीब दिखाई दे. हनुमान, बाली, सुग्रीव, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राजा जनक, माता सुनैना, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, रावण की पत्नी मंदोदरी और बहन सूर्पनखा सहित अन्य किरदारों और क्राउड के लिए अलग-अलग आभूषण बनाए गए.
राजा रवि वर्मा की कल्पना से मिली प्रेरणा : राजीव अरोड़ा ने बताया कि भगवान राम, रावण या अन्य पात्रों के वास्तविक स्वरूप को किसी ने नहीं देखा है. रामायण में कवियों और लेखकों ने जिस तरह उनका वर्णन किया, उसी के आधार पर उनकी कल्पनाएं विकसित हुईं. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा रवि वर्मा और उनके समकालीन कलाकारों ने देवी-देवताओं के ऐसे चित्र बनाए, जिन्होंने भारतीय जनमानस में उनके स्वरूप की एक छवि स्थापित की. आज भी मंदिरों की मूर्तियों, कैलेंडर और पोस्टरों में काफी हद तक उसी कलात्मक कल्पना की झलक दिखाई देती है. आम्रपाली की टीम ने भी इन ऐतिहासिक और कलात्मक संदर्भों का अध्ययन किया. इसके बाद उस कल्पना को आगे बढ़ाते हुए फिल्म के किरदारों के अनुरूप आभूषण तैयार किए गए.
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हजारों घंटे की मेहनत, पीतल पर सोने-चांदी की प्लेटिंग : इस पूरे प्रोजेक्ट में 25 डिजाइनरों और 45 मुख्य कारीगरों के साथ सैकड़ों अन्य कारीगरों ने काम किया. कई बार आभूषणों को तय समय पर तैयार करने के लिए दिन-रात काम करना पड़ा. राजीव अरोड़ा के मुताबिक, यदि सभी कारीगरों के काम के घंटों को जोड़ा जाए तो इसमें कई हजार घंटे की मेहनत लगी है. आभूषणों में बारीक नक्काशी, रवे का काम और पारंपरिक कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया. अधिकतर आभूषण ब्रास और पीतल पर तैयार किए गए हैं. जहां जरूरत हुई, वहां सोने और चांदी की प्लेटिंग की गई, ताकि उन्हें वास्तविक आभूषणों जैसा लुक दिया जा सके. इतनी बड़ी संख्या में आभूषणों को शुद्ध सोने और चांदी से बनाना व्यावहारिक नहीं था. इसके बावजूद डिजाइन और कारीगरी में ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने का प्रयास किया गया.
अमूल्य है ये कलेक्शन, म्यूजियम में भी होंगे प्रदर्शित : राजीव अरोड़ा ने बताया कि रामायण के लिए तैयार किए गए आभूषणों का आर्थिक मूल्य तय करना आसान नहीं है. ये आम ज्वेलरी नहीं, बल्कि एक विशेष कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाला कलेक्शन है. फिल्म की शूटिंग के बाद अभी सभी आभूषण उनके पास वापस नहीं आए हैं. करीब तीन से चार महीने बाद पूरा कलेक्शन मिलने की उम्मीद है. इसके बाद कुछ आभूषणों को आम्रपाली म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस तरह के भारी और विशेष डिजाइन वाले आभूषण आम लोगों के रोजमर्रा में पहनने के लिए नहीं हैं, इसलिए इनका एक बड़ा हिस्सा आम्रपाली के विशेष कलेक्शन का हिस्सा रहेगा.
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ट्रॉय से बाहुबली तक, फिल्मों के लिए ज्वेलरी बनाने का अनुभव : आम्रपाली इससे पहले भी कई बड़ी फिल्मों के लिए आभूषण तैयार कर चुका है. इनमें हॉलीवुड फिल्म 'ट्रॉय', 'द फार पैवेलियंस' और बॉलीवुड की 'मणिकर्णिका', 'बाहुबली', 'रामलीला', 'सांवरिया', 'खूबसूरत' और 'कॉकटेल' जैसी फिल्में शामिल हैं. राजीव अरोड़ा के अनुसार, हर फिल्म की कहानी और उसका कालखंड अलग होता है. ऐसे में हर प्रोजेक्ट नई चुनौती लेकर आता है. रामायण का प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक महाकाव्य से जुड़े किरदारों को आभूषणों के माध्यम से जीवंत करने का अवसर मिला.
अब आम लोगों तक भी पहुंचेगी रामायण ज्वेलरी : फिल्म के लिए तैयार किए गए आभूषणों से प्रेरित होकर आम्रपाली की ओर से सैकड़ों नए डिजाइन भी तैयार किए जा रहे हैं. इनमें ब्रोच, हेयरपिन, गले के लॉकेट और चांदी के सिक्के शामिल हैं. राजीव अरोड़ा ने बताया कि आम्रपाली को फिल्म के आधिकारिक ज्वेलरी पार्टनर के रूप में रामायण ज्वेलरी के नाम से इन डिजाइन को बेचने के अधिकार भी मिले हैं. इसमें फिल्म के मूल आभूषणों की हूबहू कॉपी के बजाय उनसे प्रेरित पहनने योग्य डिजाइन तैयार किए जाएंगे. उदाहरण के तौर पर माता सीता के कर्णफूल से प्रेरित छोटी इयररिंग, उनकी विवाह से जुड़ी ज्वेलरी से प्रेरित नेकलेस और जयपुर की खास कुंदन-मीनाकारी कला से बने कड़े और अन्य आभूषण तैयार किए जा सकते हैं. वनवास के दौरान पहनी गई लकड़ी की ज्वेलरी से भी नए डिजाइन विकसित किए जाएंगे.
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जयपुर के कारीगरों को मिलेगी वैश्विक पहचान : राजीव अरोड़ा का कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म के लिए तैयार की गई ज्वेलरी नहीं है. ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, ऐसे में जयपुर की सदियों पुरानी आभूषण निर्माण परंपरा और कारीगरों को वैश्विक पहचान भी मिलेगी. फिल्म के साथ जयपुर की कला भी बड़े पर्दे पर पहुंचेगी. 5 नवंबर को जब दर्शक रामायण के किरदारों को बड़े पर्दे पर देखेंगे, तब उनके मुकुट, कुंडल, बाजूबंद, कमरबंद और अन्य आभूषणों में जयपुर की विरासत भी चमकती नजर आएगी.