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जयपुर की ज्वेलरी का जलवा : 18 महीने की रिसर्च, 25 डिजाइनर और सैकड़ों कारीगरों की मेहनत, इस तरह बने 'रामायण' के किरदारों के आभूषण

'रामायण' के किरदारों के आभूषण ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म 'रामायण' में जब भगवान राम, माता सीता, रावण, लक्ष्मण और हनुमान जैसे किरदार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे तो उनके स्वरूप में जयपुर की कला और विरासत की झलक भी दिखाई देगी. फिल्म के प्रमुख किरदारों से लेकर उनके परिवारों और यहां तक कि भीड़ में नजर आने वाले पात्रों तक के आभूषण जयपुर में तैयार किए गए हैं. इन आभूषणों को जयपुर के प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड आम्रपाली ने बनाया है. करीब 18 महीने तक चली रिसर्च, डिजाइनिंग और निर्माण प्रक्रिया के बाद 4 हजार से ज्यादा ज्वेलरी पीस तैयार किए गए. इस काम में 25 डिजाइनर, 45 मुख्य कारीगर और सैकड़ों अन्य कारीगरों ने योगदान दिया.