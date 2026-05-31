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रामायण महायात्रा: बटुकों ने सिर पर धारण की रामायण, महिलाओं ने शालिग्राम और तुलसी के साथ की नगर परिक्रमा

रामायण को सिर पर धारण करके पदयात्रा करते बटुक ( ETV Bharat Jaipur )