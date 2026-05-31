ETV Bharat / state

रामायण महायात्रा: बटुकों ने सिर पर धारण की रामायण, महिलाओं ने शालिग्राम और तुलसी के साथ की नगर परिक्रमा

रामायण महायात्रा के पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया.

Young disciples carrying Ramayana upon their heads
रामायण को सिर पर धारण करके पदयात्रा करते बटुक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 11:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: छोटी काशी जयपुर रविवार को रामायणमयी हो गई. सनातन संस्कृति, धार्मिक मूल्यों और रामायण के आदर्शों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से भव्य रामायण महायात्रा का आयोजन किया गया. वेद स्वाध्याय पीठ गुरुकुल की ओर से आयोजित इस यात्रा में सैकड़ों बटुकों (छात्रों) ने अपने सिर पर रामायण/रामचरितमानस धारण कर नगर परिक्रमा की. यात्रा में ऊंट, घोड़े और हाथियों का शाही लवाजमा आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं महिलाओं ने नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त शालिग्राम भगवान और तुलसी को सिर पर धारण कर यात्रा में भाग लिया.

रामायण महायात्रा का शुभारंभ छोटी चौपड़ स्थित सीतारामजी मंदिर से हुआ. यहां वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के बाद बटुक नंगे पैर रामायण को सिर पर रखकर रवाना हुए. यात्रा गणगौरी बाजार, शिवाजी चौक, भगवा चौक, पौण्ड्रिक गार्डन, ब्रह्मपुरी क्षेत्र सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए ब्रह्मराम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई. पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया.

रामायण महायात्रा से रामायणमयी हुई छोटीकाशी (ETV Bharat Jaipur)

'रामायण के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास': वेद स्वाध्याय पीठ के अध्यक्ष आचार्य योगेश पारीक ने बताया कि गुरुकुल में प्रतिवर्ष 27 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया जाता है. शिविर के दौरान विद्यार्थियों को तीन दिनों तक रामायण के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है. इसमें रामायण के सभी कांडों, प्रमुख पात्रों, भगवान श्रीराम के त्याग, मर्यादा, कर्तव्यबोध तथा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के बारे में बताया जाता है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भगवान हनुमान की भक्ति, सेवा और समर्पण के आदर्शों से भी परिचित कराया जाता है. प्रशिक्षण के बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और रामायण महायात्रा जैसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को रामायण से जोड़ने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने बताया कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक ग्रंथ है. इसी उद्देश्य से विद्यार्थी इसे सिर पर धारण कर नगर परिक्रमा करते हैं, ताकि समाज में इसकी महत्ता का संदेश पहुंच सके.

living tableaux displayed during Ramayana Mahayatra
रामायण महायात्रा के दौरान सजी सजीव झांकियां (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर में निकली भव्य हनुमंत शोभायात्रा, 100 वर्ष पुराना हनुमान जी का चित्र और झाकियां रही आकर्षण का केंद्र - HANUMANT SHOBHA YATRA

Young disciples walking with the Ramayana on heads
सिर पर रामायण धारण कर चलते बटुक (ETV Bharat Jaipur)

'त्याग, समर्पण और संस्कारों का संदेश': वेद स्वाध्याय पीठ के संरक्षक पंडित महेश कुमार शर्मा ने बताया कि रामायण महायात्रा से पहले बच्चों को भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र, उनके आदर्शों और त्यागमय जीवन के बारे में विस्तार से बताया जाता है. भगवान श्रीराम ने परिवार, समाज और राष्ट्रहित में जो त्याग किए, वे आज भी प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने कहा कि यात्रा में बच्चों को नंगे पैर चलवाने के पीछे भी एक विशेष उद्देश्य है. इससे विद्यार्थियों का मातृभूमि से जुड़ाव बढ़ता है और उनके मन में विनम्रता का भाव विकसित होता है. वहीं सिर पर रामायण धारण करने से धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रति सम्मान एवं समर्पण की भावना मजबूत होती है. इस यात्रा के माध्यम से बच्चों को ये संदेश दिया जाता है कि जीवन में परिवार और समाज के लिए त्याग और बलिदान का महत्व क्या होता है.

Devotees filled with joy during the grand procession
महायात्रा के दौरान आनंदित श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक दिवस मनाने की मांग, दिए ये तर्क

यात्रा के प्रमुख आकर्षण: रामायण महायात्रा में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां शामिल की गईं. यात्रा के दौरान 500 बटुकों ने भगवा वस्त्र धारण कर रामायण को सिर पर रखकर नगर परिक्रमा की. शालिग्राम भगवान के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहे. इसके साथ ही रामदरबार की सजीव झांकी, 108 भगवा ध्वज, हनुमान स्वरूपों की प्रस्तुति और भजन-कीर्तन मंडलियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. यात्रा मार्ग में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से जल सेवा, पुष्पवर्षा और श्रद्धालुओं के स्वागत की व्यवस्थाएं की गईं. कई स्थानों पर दीपों से आरती कर यात्रा का अभिनंदन किया गया.

Students performing on musical instruments
वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति देते विद्यार्थी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: इंडोनेशिया की मुद्रा पर हिंदू देवताओं का 'राज, डाक टिकट पर रामायण और नोट पर भगवान गणेश व विष्णु की फोटो

रामायण महायात्रा:

  • 501 रामायण ग्रंथों का पूजन
  • 500 विद्यार्थियों ने सिर पर रामायण रखकर की नगर परिक्रमा
  • नेपाल की गंडकी नदी से आए शालिग्राम का सामूहिक दर्शन
  • 9 फीट ऊंची रामायण की प्रतिकृति
  • शालिग्राम के साथ तुलसी वन धारण किए महिलाएं
  • रामदरबार और शिव परिवार की सजीव झांकी
  • हाथी, घोड़े और ऊंटों के शाही लवाजमा
  • 108 भगवा ध्वज, बाहुबली हनुमान
  • 11,000 दीपकों से महाआरती, पुष्पवर्षा से स्वागत
  • गुरुकुल के विद्यार्थियों की ओर से विशेष वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति

सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश: आयोजकों का कहना है कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों से जोड़ना आवश्यक है. रामायण महायात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, संस्कारों, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभावना का विकास करना है. यात्रा के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया गया कि भगवान श्रीराम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और उनका अनुसरण कर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है.

TAGGED:

WORSHIP OF 501 RAMAYANA TEXTS
TABLEAU OF RAM DARBAR IN MAHAYATRA
11000 दीपकों से महाआरती
SIGNIFICANCE OF RAMAYANA MAHAYATRA
RAMAYANA MAHAYATRA IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.