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रामलला के दरबार में भावुक हुईं रामानंद सागर की बहू निशा, कहा- रामायण सीरियल को म्यूज़ियम में मिले स्थान

रामायण का सांस्कृतिक प्रभाव: निशा सागर ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए लालकृष्ण आडवाणी के उनके घर आने की बात साझा की. उन्होंने बताया कि आडवाणी जी ने स्वीकार किया था कि रामायण के प्रसारण के बाद देश में बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन आया था. उनके अनुसार, भाजपा की दो सीटों से लेकर आज के भव्य स्वरूप तक का सफर प्रभु श्रीराम की असीम कृपा का ही परिणाम है. उनका मानना है कि रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण ने जन-मानस में भक्ति की जो लौ जलाई थी, वह आज भी उतनी ही प्रज्वलित है.

उन्होंने कहा कि अयोध्या की पावन धरती पर कदम रखते ही उन्हें अपने घर या गांव लौटने जैसी आत्मीयता महसूस होती है. निशा सागर ने इस यात्रा को अपनी आस्था और पारिवारिक विरासत से जुड़ा हुआ बताया.

अयोध्या: रामायण धारावाहिक के निर्माता रामानंद सागर की बहू और प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर निशा सागर ने शनिवार अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्रीराम लला के दर्शन किए. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वे काफी भावुक हो गईं और उन्होंने उस दौर को याद किया जब रामायण ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था.

संग्रहालय के लिए विशेष अनुरोध: निशा सागर ने इच्छा जताई कि वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मिलकर एक विशेष प्रस्ताव रखेंगी. उनका अनुरोध है कि अयोध्या में बनने वाले प्रस्तावित संग्रहालय में रामायण धारावाहिक के महत्वपूर्ण अंश और रामानंद सागर की तस्वीर को स्थान दिया जाए. इससे आने वाली पीढ़ियां उस ऐतिहासिक कलाकृति और सांस्कृतिक विरासत को समझ सकेंगी जिसने देश में रामभक्ति की लहर पैदा की थी. उनका कहना है कि यह धारावाहिक केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है.

अयोध्या पहुंचा रामानंद सागर का परिवार. (Photo Credit: ETV Bharat)

धारावाहिक समाज के काम आया: कोरोना काल के दौरान जब देशभर में लॉकडाउन लगा था, तब तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पहल पर रामायण का पुनः प्रसारण शुरू हुआ था. निशा सागर ने खुलासा किया कि सरकार ने इस प्रसारण के लिए शुल्क देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उनके परिवार ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया. उनका मानना था कि संकट के समय में यह धारावाहिक समाज के काम आ रहा है, इसलिए इसके लिए धन लेना उचित नहीं होगा. उनके अनुसार, पिता समान रामानंद सागर जैसी रामायण आज के दौर में बनाना अत्यंत कठिन कार्य है.

अयोध्या के विकास की सराहना: निशा सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में हो रहे अद्भुत विकास और परिवर्तन की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि आज अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था और सनातन परंपरा की एक जीवंत पहचान बन चुकी है. अयोध्या की गलियों में उन्हें वही भक्ति भाव महसूस होता है जो कभी उनके परिवार द्वारा निर्मित धारावाहिक के दृश्यों में झलकता था. यहां पहुंचकर हर श्रद्धालु खुद को प्रभु श्रीराम के सान्निध्य में महसूस करता है और एक नई ऊर्जा लेकर जाता है.

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