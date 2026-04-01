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रामअवतार जग्गी हत्याकांड : हाईकोर्ट में अमित जोगी के खिलाफ याचिका,सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरु हुई सुनवाई

रामअवतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी अमित जोगी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है.

Ramavatar Jaggi murder case
रामअवतार जग्गी हत्याकांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 4:40 PM IST

5 Min Read
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बिलासपुर : एनसीपी के नेता रहे रामअवतार जग्गी हत्याकांड की फाइल एक बार फिर खुल गई है. हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी, जिसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है.अमित जोगी की ओर जवाब के लिए और ज्यादा समय की मांग को कोर्ट ने नकारते हुए गुरुवार को मामले अंतिम सुनवाई तय की है. आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु हुई है.

याचिकाकर्ता और आरोपी को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश

बीते दिनों चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने रामअवतार जग्गी हत्याकांड में याचिकाकर्ता सतीश जग्गी और आरोपी अमित जोगी को नोटिस जारी कर अपने वकील के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.नोटिस की तामिली की जिम्मेदारी रायपुर एसपी काे दी गई थी.

क्यों हुई थी याचिका पहले खारिज ?

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस बिलासपुर हाईकोर्ट भेजा है. सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन और राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने संयुक्त रूप से निवेदन किया कि राज्य ने 31 मई 2007 को आवेदन पेश कर निचली अदालत पारित बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी थी. इस आवेदन को न्यायालय की पीठ ने 18 अगस्त 2011 को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में, राज्य की दायर अपील की अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है. सीबीआई ने याचिका दायर कर 31 मई 2007 के फैसले और आदेश को चुनौती दी थी. हालांकि, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 12 सितंबर 2011 के आदेश द्वारा विलंब के आधार पर इसे खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट में अमित जोगी के खिलाफ याचिका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी.जिसमें आरोपी पक्ष को अदालत में पेश होने के लिए आदेशित किया गया था.जिस पर आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से और समय मांगा था.लेकिन माननीय न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी पक्ष को पेश होने के लिए कहा है.संभवत: गुरुवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी- सतीश जग्गी,याचिकाकर्ता

सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के बरी होने को दी गई थी चुनौती

इसके अतिरिक्त, अमित जोगी की बरी होने को चुनौती देने के लिए पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने की मांग करते हुए शिकायतकर्ता सतीश जग्गी द्वारा दायर याचिका को भी 19 सितंबर 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था.हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सतीश जग्गी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

18 अगस्त 2011, 12 सितंबर 2011 और 19 सितंबर 2011 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ,सतीश जग्गी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 06 नवंबर 2025 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में याचिका दायर करने में हुई देरी को क्षमा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा, सतीश जग्गी और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाए. याचिका को सीबीआई द्वारा दायर अपील की अनुमति के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.

हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सीबीआई के वकील वैभव ए गोवर्धन ने सुप्रीम कोर्ट के 06 नवंबर 2025 को पारित आदेश की एक प्रति हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत की है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है. बीती सुनवाई में डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के आरोपी अमित जोगी और याचिकाकर्ता सतीश जग्गी को नोटिस जारी कर अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.


कब हुई थी रामअवतार जग्गी की हत्या

आपको बता दें कि 23 साल पहले रामअवतार जग्गी की गोली मारकर कर दी थी. हत्या 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था. बाद में बोलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे. अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को दोषी करार दिया गया था. हालांकि बाद में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था.अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.


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