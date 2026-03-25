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रामअवतार जग्गी हत्याकांड की फिर खुली फाइल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिलासपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के आरोपी अमित जोगी को नोटिस जारी कर अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया.

बिलासपुर
RAMAVATAR JAGGI MURDER CASE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 7:45 PM IST

5 Min Read
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बिलासपुर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता रहे रामअवतार जग्गी हत्याकांड की फाइल एक बार फिर खुली है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हो गई है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के आरोपी अमित जोगी को नोटिस जारी कर अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

जग्गी हत्याकांड में अपडेट

जारी नोटिस की तामिली की जिम्मेदारी रायपुर एसपी काे सौंपी गई है. तामिली के बाद एसपी को शपथ पत्र पेश करते हुए जानकारी देनी होगी. याचिकाकर्ता सतीश जग्गी के अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट भेजा है. सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन और राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने संयुक्त रूप से निवेदन किया, जिसमें कहा कि राज्य ने 31 मई 2007 को आवेदन पेश कर निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी थी. उक्त आवेदन को इस न्यायालय की पीठ ने 18 अगस्त 2011 को इस आधार पर खारिज कर दिया था, सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है

दोबारा से खुली फाइल

सीबीआई ने याचिका दायर कर 31 मई 2007 के फैसले और आदेश को चुनौती दी थी. हालांकि न्यायालय की समन्वय पीठ ने 12 सितंबर 2011 के आदेश द्वारा विलंब के आधार पर इसे खारिज कर दिया था. इसके अतिरिक्त, अमित जोगी की बरी होने को चुनौती देने के लिए पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने की मांग करते हुए शिकायत करने वाले सतीश जग्गी की ओर से दायर याचिका को भी 19 सितंबर 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था.

बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सतीश जग्गी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. 18 अगस्त 2011, 12 सितंबर 2011 और 19 सितंबर 2011 के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, सतीश जग्गी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की. याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 के आदेश के आलोक में याचिका दायर करने में हुई देरी को क्षमा कर दिया गया है.

बिलासपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा, सतीश जग्गी और राज्य सरकार को पक्षकार बनाएं. याचिका को सीबीआई द्वारा दायर अपील की अनुमति के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट को वापस भेज दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है, सीबीआई उक्त कार्रवाई में वास्तविक शिकायतकर्ता और राज्य को आवश्यक पक्षकार बनाए. सीबीआई के वकील वैभव ए गोवर्धन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 नवंबर 2025 को पारित आदेश की एक कॉपी हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है.

डिवीजन बेंच में सुनवाई

बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के आरोपी अमित जोगी और याचिकाकर्ता सतीश जग्गी को नोटिस जारी कर अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया. डिवीजन बेंच ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से नोटिस की तामिली कराने का निर्देश दिया है. नोटिस तामिल करने के साथ ही एसपी रायपुर को शपथ पत्र पेश करना होगा. राज्य शासन की ओर से पैरवी के लिए उपस्थित अधिवक्ता को निर्देश के परिपालन के संबंध में नोटिस की कॉपी रायपुर एसपी को भेजने की बात कही गई है.

जानिए क्या है जग्गी हत्याकांड और चल रही सुनवाई

23 साल पहले रामअवतार जग्गी की गोली मारकर कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया. बाद में बलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए. अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को दोषी करार दे दिया गया. हालांकि बाद में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था. अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. जिस पर अमित जोगी के पक्ष में स्टे ऑर्डर आया. कारोबारी बैकग्राउंड वाले रामअवतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में शुमार थे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे. जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर NCP में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ-साथ एनसीपी आ गए. स्व विद्याचरण शुक्ल ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में NCP का कोषाध्यक्ष बना दिया था.

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