ETV Bharat / state

ईनाणी हत्याकांड: नामजद आरोपी रमताराम और भजनाराम का रामस्नेही संप्रदाय से निष्कासन, जानिए साजिश और विवाद की वजह...

संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी रामदयाल ने वरिष्ठ संतों एवं भक्तों के अनुरोध पर यह फैसला लिया. निष्कासन का आदेश

Bhajanaram and Ramtaram
भजनाराम और रमताराम (Photo source: Social Media)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 9:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: शहर के चर्चित रमेश ईनाणी हत्याकांड ने अब धार्मिक गलियारों में भी जबरदस्त हलचल मचा दी. हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी बनाए चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम और सिरोही के संत भजनाराम को रामस्नेही संप्रदाय ने बुधवार शाम संप्रदाय से निष्कासित कर दिया. इनके निष्कासन को लेकर संप्रदाय का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रामस्नेही संप्रदाय के कार्यवाहक भंडारी साधु जगवल्लभराम रामस्नेही ने बताया कि संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी रामदयाल ने वरिष्ठ संतों एवं भक्तों के अनुरोध पर यह फैसला लिया. आचार्य के आदेशानुसार रमताराम व भजनराम के निष्कासन का आदेश सार्वजनिक किया. जगवल्लभराम ने आदेश में कहा कि यदि इस प्रकरण में अन्य संत की लिप्तता सामने आई तो उसे स्वतः निष्कासित माना जाएगा. संप्रदाय ने संकेत दिया कि अनुशासन और मर्यादा से समझौता नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद

एक माह पहले हत्या: लगभग एक माह पूर्व रमेश ईनाणी की शूटर मनीष कुमार दुबे ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक के परिजनों ने रमताराम पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया. गिरफ्तार आरोपी दूबे ने प्रारंभिक पूछताछ में मामला आपसी रंजिश और गालीगलौच का बताया लेकिन जांच में पता लगा कि दूबे 2022 से ही रमताराम और भजनाराम से सम्पर्क में था. प्रारंभिक जांच में पाया कि उत्तरप्रदेश से शूटर बुलाने की भूमिका रमताराम ने संत भजनाराम के जरिए निभाई.इस घटना ने आमजन को झकझोर दिया. सबकी नजरें पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं. रमताराम ने हाईकोर्ट जोधपुर में अग्रिम जमानत अर्जी दी.एडीजे कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अटल सिंह चांपावत ने रमताराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

जमीन विवाद में हत्या:रामद्वारे के संत रमताराम और रमेश ईनाणी के बीच रामद्वारा की पीछे स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था. यह सिविल वाद दिलखुश बनाम बद्रीलाल वगैरा का था। वहीं रमताराम और बद्रीलाल केे बीच 138 एनआई एक्ट का प्रकरण विचाराधीन था. इसमें रमताराम को संदेह का लाभ देकर बरी किया था. पता चला कि रमतराम ने रामद्वारे के पीछे भूमि मृतक रमेश के चाचा और ताऊ से खरीदी थी लेकिन भूमि पर रमेश का कब्जा था. इस पर सिविल वाद चल रहा था. रमताराम ने कई बार भूमि का कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ तो रमेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.

पढ़ें: चित्तौड़ एसीबी : रेवदर BCMHO 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इसमें 30 हजार के थे डमी नोट

2022 में पहली बार चित्तौड़ आया था शूटर दूबे: तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्यों के अनुसार, शूटर मनीष दूबे जून 2022 से रमताराम से सम्पर्क में था. पहली बार जुलाई 2022 में टैक्सी लेकर चित्तौड़ आया, तब रमताराम विदेश में था. पुलिस पड़ताल में रमताराम ने दूबे से सम्पर्क नहीं होने की बात कही, लेकिन अनुसंधान में सामने आया कि रमताराम और दूबे के बीच इंटरनेट के माध्यम से 9 बार सम्पर्क हुआ. जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच अलग-अलग लोगों ने शूटर के खाते में 95 हजार की राशि दूसरे लोगों के जरिए ट्रांसफर कराई थी. पूरे मामले में सिरोही के भजनाराम को भी साजिशकर्ता माना गया है. उसने भी संत रमताराम के साथ मिलकर दूबे को सुपारी दी थी.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, पांच करोड़ रुपए मांगी फिरौती

TAGGED:

2 ACCUSED ARE OUTSIDE RAMSNEHI SECT
DECISION OF THE RAMSNEHI SECT
MURDER OCCURRED DUE TO LAND DISPUTE
CHITTORGARH SIROHI SAINT EXPELLED
INANI MURDER CASE OF CHITTORGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.