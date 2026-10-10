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रामानुजगंज वन वाटिका से इको टूरिज्म हब, डेढ़ करोड़ की लागत से डेवलपमेंट वर्क, 3 महीने में पूरा होगा काम

रामानुजगंज वन वाटिका ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: रामानुजगंज वन वाटिका को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. इस दौरान डीएफओ डॉ आलोक वाजपेयी, एसडीएम आनंद नेताम, रेंजर डॉ दिलरूबा, तहसीलदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी सहित आम लोग मौजूद रहे.

वन वाटिका को सौगात, विकसित करने होंगे निर्माण कार्य बलरामपुर जिले के डीएफओ आलोक वाजपेयी ने बताया कि रामानुजगंज में प्रकृति के बीच घने जंगलो से घिरे हुए मनोरम प्राकृतिक पर्यटन स्थल वन वाटिका के लिए विकास की सौगात मिली है. इस वन वाटिका में अब बच्चों युवाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ विकसित किया जाएगा.