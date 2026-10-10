रामानुजगंज वन वाटिका से इको टूरिज्म हब, डेढ़ करोड़ की लागत से डेवलपमेंट वर्क, 3 महीने में पूरा होगा काम

रामानुजगंज वन वाटिका से इको टूरिज्म हब, डेढ़ करोड़ की लागत से डेवलपमेंट वर्क, 3 महीने में पूरा होगा काम
रामानुजगंज वन वाटिका में चिल्ड्रन पार्क, प्ले एरिया, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट और वुडेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 10:15 AM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज वन वाटिका को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. इस दौरान डीएफओ डॉ आलोक वाजपेयी, एसडीएम आनंद नेताम, रेंजर डॉ दिलरूबा, तहसीलदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी सहित आम लोग मौजूद रहे.
वन वाटिका को सौगात, विकसित करने होंगे निर्माण कार्य
बलरामपुर जिले के डीएफओ आलोक वाजपेयी ने बताया कि रामानुजगंज में प्रकृति के बीच घने जंगलो से घिरे हुए मनोरम प्राकृतिक पर्यटन स्थल वन वाटिका के लिए विकास की सौगात मिली है. इस वन वाटिका में अब बच्चों युवाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ विकसित किया जाएगा.
इको टूरिज्म हब में होंगी ये सुविधाएं
वन वाटिका में बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रेंस प्ले एरिया बनेगा, ओपन जीम का भी निर्माण होगा. इसके अलावा वुडेन ब्रिज भी बनाया जाएगा जो व्यू प्वाईंट की तरह काम करेगा. इसके अतिरिक्त उद्यान का भी विकास किया जाएगा.
तीन महीने में पूर्ण होंगे डेवलपमेंट वर्क, डेढ़ करोड़ की लागत होंगे काम
डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से विकास सहित अन्य कार्य होंगे, जिसका भूमिपूजन किया गया, वन विभाग के जिला अधिकारी का कहना है कि अगले तीन महीने में यह सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा.
हमने टारगेट रखा है कि तीन महीने के अंदर वनवाटिका का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा. इसकी लागत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है-आलोक वाजपेयी, DFO, बलरामपुर
बलरामपुर जिले के डीएफओ आलोक वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में वन वाटिका के नाम से यह पार्क है इसी में सुविधा विस्तारीकरण के कार्य किए जा रहे हैं. इसी तारतम्य में विभिन्न थीम्स में पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा.