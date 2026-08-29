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Success Story: पिता चलाते हैं गाड़ी, बेटे ने NET-JRF पास कर बलरामपुर का नाम किया रोशन

Success Story: पिता चलाते हैं गाड़ी, बेटे ने NET-JRF पास कर बलरामपुर का नाम किया रोशन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर. रामानुजगंज से गौरवान्वित और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरी सामने आई है. शहर के वार्ड क्रमांक 4 खोपा महुआ के रहने वाले संजीत कश्यप ने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है. हिंदी विषय में NET-JRF की परीक्षा पास कर संजीत ने पूरे शहर का नाम रोशन किया है. लरंगसाय शासकीय महाविद्यालय के छात्र संजीत ने अपनी इस बड़ी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन को दिया है.

सामान्य परिवार से आते हैं संजीत

संजीत एक बेहद साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं. उनके पिता खुद का पिकअप वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता एक गृहणी हैं. घर की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद संजीत ने कड़ी मेहनत की और बिना किसी बड़े साधन के यह मुकाम हासिल किया. उनकी इस सफलता से पूरे परिवार और कॉलेज में खुशी का माहौल है.

माता पिता शिक्षकों सहित क्षेत्र का नाम किया रोशन

संजीत कश्यप ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मैंने इसी साल जून में हिंदी लिटरेचर विषय में यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जिसका शुक्रवार रात रिजल्ट आया था, मैंने रिजल्ट चेक किया तो मेरा 99.46 पर्सेंटाइल स्कोर आया था जिसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया. अब घर परिवार दोस्तों के बीच खुशी का माहौल है.

यूजीसी नेट एग्जाम में सफलता के बाद मैंने अपने उन शिक्षकों को इसकी जानकारी दी जिन्होंने मुझे पढ़ाया था. अब आगे चलकर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं- संजीत कश्यप, नेट क्वालीफाई छात्र

असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं संजीत

रामानुजगंज के होनहार छात्र संजीत ने सेल्फ स्टडी करते हुए यह सफलता हासिल की है. लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं. संजीत अब आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालीफाई कर कॉलेज में बतौर सहायक प्राध्यापक बनकर लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं.