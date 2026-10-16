रामानुजगंज में हड़ताली पटवारियों को SDM ने जारी किया नोटिस, राजस्व कामकाज ठप
रामानुजगंज में PV एप सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर पटवारी, नोटिस को लेकर बोले- हमें प्रांतीय निर्देश है कि हड़ताल जारी रखें
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 6:03 PM IST
बलरामपुर-रामानुजगंज: छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर तीन दिनों से हड़ताल पर हैं. इससे राजस्व कामकाज ठप हो गया है. इसके चलते अनुविभागीय अधिकारी ने रामानुजगंज अनुभाग के सभी पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है.
हड़ताल पर बैठे पटवारी, राजस्व का काम प्रभावित
राजस्व पटवारी संघ PV एप की समस्याओं, पदोन्नति और वेतन संबंधित लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कामकाज प्रभावित होने के चलते रामानुजगंज और वाड्रफनगर के अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अनुभाग के सभी पटवारियों को नोटिस जारी किया है.
कठिनाई को किया जाए दूर
राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विनय पांडेय ने कहा कि अभी खरीफ वर्ष की गिरदावरी चल रही है, इस दौरान शासन के द्वारा प्रयोग में PV एप नाम का शगुफा छोड़ा गया है, उस एप में कई कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने हम सभी शासन का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहते हैं.
इस हड़ताल के माध्यम से हम आम किसानों को भी यह बताना चाहते हैं कि ये जो प्रयोग है वह कितना हानिकारक है. हमारे राजस्व विभाग में आगे चलकर इससे कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.- विनय पांडेय, प्रांतीय प्रवक्ता
पदोन्नति और वेतन विसंगति की मांग लंबित
इस संबंध में राजस्व पटवारी संघ बलरामपुर जिले के संरक्षक सदस्य चंचल मिरी ने कहा कि जिले में अब तक तीन लाख से अधिक खसरों का गिरदावरी नहीं हुआ है. हमारी प्रमुख मांगें 2017 से चली आ रही है.
हम पटवारियों का राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने के मुद्दों पर ही लड़ाई है- चंचल मिरी, जिला संरक्षक सदस्य
पटवारियों को नोटिस जारी
पटवारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता ने कहा कि आज हमें वाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली है कि हमारे एसडीएम के द्वारा हड़ताली पटवारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है, लेकिन हमें प्रांतीय निर्देश है कि अपनी हड़ताल जारी रखना है.