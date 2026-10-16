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रामानुजगंज में हड़ताली पटवारियों को SDM ने जारी किया नोटिस, राजस्व कामकाज ठप

रामानुजगंज में हड़ताली पटवारियों को SDM ने जारी किया नोटिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर-रामानुजगंज: छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर तीन दिनों से हड़ताल पर हैं. इससे राजस्व कामकाज ठप हो गया है. इसके चलते अनुविभागीय अधिकारी ने रामानुजगंज अनुभाग के सभी पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है.

नोटिस को लेकर बोले- हमें प्रांतीय निर्देश है कि हड़ताल जारी रखें (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हड़ताल पर बैठे पटवारी, राजस्व का काम प्रभावित राजस्व पटवारी संघ PV एप की समस्याओं, पदोन्नति और वेतन संबंधित लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कामकाज प्रभावित होने के चलते रामानुजगंज और वाड्रफनगर के अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अनुभाग के सभी पटवारियों को नोटिस जारी किया है.