रामानुजगंज में बाइक सवार दो युवकों को कुचल कर ट्रक चालक फरार, गांव से खरीदारी करने आए थे शहर

वाड्रफनगर मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 7:25 AM IST

बलरामपुर: रामानुजगंज थाना क्षेत्र में शहर से महज तीन किलोमीटर दूर वाड्रफनगर मुख्य मार्ग पर पल्टन घाट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें चाचा भतीजा इसकी चपेट में आ गए. चाचा की मौत हो गई जबकि भतीजा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है.

तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को कुचला

रामकेवल मानिकपुरी और उसका भतीजा शिवप्रसाद मानिकपुरी रामानुजगंज में खरीदारी करने आए हुए थे और देर शाम अपने गांव लावा वापस लौट रहे थे. उसी दौरान वाड्रफनगर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक चालक ने बाइक सवार दोनों को टक्कर मार दी और फरार हो गए. इस घटना में बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

एक की दर्दनाक मौत, एक गंभीर

वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. आननफानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में ले जाया गया. जहां रामकेवल मानिकपुरी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घायल युवक को रामानुजगंज सौ बिस्तर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

केस दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस

रामानुजगंज थाने के सहायक उप निरीक्षक शिवशरण पैकरा ने बताया कि मामले में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर जांच किया जा रहा है. मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. फरार ट्रक चालक की पहचान और तलाश में टीम जुटी हुई है.

