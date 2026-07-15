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बलरामपुर रामानुजगंज में युवती से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर रामानुजगंज में एक आदिवासी युवती से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. पुलिस ने वारदात पर एक्शन लिया है.

Balrampur Ramanujganj Police
बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 3:41 PM IST

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बलरामपुर: रामानुजगंज में दुकान संचालक पर एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. यह युवती उसी दुकान संचालक के यहां काम करती है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी घटना बुधवार की है. पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद रामानुजगंज पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

श्रृंगार दुकान संचालक की घटना

यह पूरी घटना एक श्रृंगार दुकान की है. यहां काम करने वाली युवती ने आरोप लगाया कि दुकान संचालक ने उसके साथ छेड़खानी की है. इस वारदात का खुलासा होने के बाद पीड़िता की शिकायत पर बलरामपुर पुलिस एक्शन में आई है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एट्रोसिटी एक्ट सहित बीएनएस की धारा 64 के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद आरोपी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मैं दुकान में बैठी थी. इस दौरान दुकान संचालक आया. वह मेरा हाथ पकड़कर मोड़ने लगा. उसने मेरे शरीर को टच किया. वह लगातार इस तरह की हरकत कर रहा था. जिसके बाद मैंने उसे धक्का दे दिया. मैं दुकान से बाहर आई और पुलिस थाने पहुंची. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है- पीड़िता

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस दुकान और आस पास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है. अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी.

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