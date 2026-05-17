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रामानुजगंज चौपाटी से हटाए गए ठेला और दुकानें, जब्त कर थाने में किया गया जमा, हादसे की आशंका के चलते कार्रवाई

रामानुजगंज चौपाटी से हटाए गए ठेला और दुकानें ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर- रामानुजगंज की चौपाटी में ठेला और दुकान संचालित करने वालों के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई. नगरपालिका राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ठेलों को जब्त किया और थाने में सुपुर्द कर दिया है.

रामानुजगंज के लरंगसाय चौक पर संचालित चौपाटी में अनियमित रूप से मुख्य सड़क किनारे और चौपाटी के भीतर ठेला और दुकानें स्थाई रूप से लग रही थी. इससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनने लगी. साथ ही हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता था. बताया जा रहा है कि नगरपालिका प्रशासन ने पहले समझाइश भी दी लेकिन संचालकों ने ठेला और दुकानें नहीं हटाई. इसके बाद आज रविवार को प्रशासनिक अमले ने चौपाटी से अवैध कब्जा हटाया. साथ ही ठेला दुकानें एवं अन्य सामग्री जप्त कर थाना परिसर में रखा गया है.

स्थाई ठेला लगाने वालों पर एक्शन, जब्त कर थाने में किया गया जमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्घटना की आशंका के चलते हुई कार्रवाई

इस संबंध में रामानुजगंज के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुधीर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुकानदार स्थाई रूप से यहां ठेला लगाकर छोड़ देते थे. दस दिन, पंद्रह दिन, महीने, छह महीने से भी ठेला यहां रखे हुए थे जिससे अन्य गरीब लोग बाहर में ठेला लगाते थे.

चौपाटी में और बाहर स्थाई ठेला लगाने की मनाही है, इससे सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिससे हमेशा ही दुर्घटना का खतरा रहता था.- सुधीर कुमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी

स्थाई ठेला लगाने से हो रही थी भीड़भाड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाने में जमा सामग्री

चौपाटी में कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए ठेला दुकान एवं कुर्सियों का नगरपालिका ने पंचनामा तैयार किया और रामानुजगंज थाने में सुपुर्द कर दिया है. यहां से नियमानुसार प्रक्रिया के तहत जब्त ठेला दुकान और सामग्री को बाद में उनके मालिकों को सौंप दिया जाएगा.