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बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा, रामानुजगंज में कांवरिया सेवा समिति कर रही खास इंतजाम

सावन के पवित्र महीने की शुरुआत से ही भगवान शिव के भक्त काफी उत्साह के साथ जयकारा लगाते हुए अपने आराध्य भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए झारखंड के प्रसिद्ध देवघर जिले के बाबाधाम में जाने के लिए निकलते हैं. रामानुजगंज में कांवरिया सेवा समिति के द्वारा इन श्रद्धालुओं के भोजन, ठहरने सहित सेवा के लिए पंडित दिनदयाल मांगलिक भवन में विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि बाबाधाम जाने वाले शिव भक्तों को असुविधा न हो.

बलरामपुर: भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का पवित्र माह शुरू होते ही कांवरियों और शिव भक्तों में काफी उत्साह है. रामानुजगंज में समिति के द्वारा बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों के लिए भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था की गई है.

बाबाधाम जाने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा

मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले से बाबाधाम देवघर में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकले रामबाबू शुक्ला ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि रामानुजगंज में कांवरिया सेवा समिति के द्वारा खाने पीने, ठहरने से लेकर सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है.

सावन महीने में हम हर साल बाबाधाम जाने के दौरान रामानुजगंज में रुककर भोजन और विश्राम करते हैं. यह हमारा तीसरा साल है. यहां कांवरिया सेवा समिति ने बढ़िया इंतजाम किया है-रामबाबू शुक्ला,श्रद्धालु

28 वर्षों से बाबाधाम की यात्रा, रामानुजगंज में मिली अच्छी सुविधा

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र मनेंद्रगढ़ कोतमा और बिजुरी सहित आसपास के एरिया से शिवभक्त हर साल यहां आते हैं. एक श्रद्धालु ने बताया कि हम पिछले 28 सालों से बाबाधाम देवघर की यात्रा कर रहे हैं. विगत चार वर्षों से सावन में बाबाधाम जाने के दौरान हम रामानुजगंज में रूक रहे हैं.

हम यहां आए तो हमें भोजन मिला. विश्राम करने की सुविधा भी है. यहां बहुत अच्छी सुविधा श्रद्धालुओं को मिल रही है. यहां सभी लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है-मुकेश शर्मा, श्रद्धालु

''श्रद्धालुओं की सेवा है उद्देश्य''

रामानुजगंज में कांवरिया सेवा समिति के द्वारा विगत लगभग चार पांच साल से सावन के महीने में बाबाधाम देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंडित दिनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन में विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु यहां भोजन और आराम कर सकें. समिति के सदस्यो का कहना है कि श्रद्धालुओं की सेवा ही हमारा उद्देश्य है.