कन्हर नदी एनीकट का गेट खुला रहने से बह रहा पानी, रामानुजगंज में गर्मी में हो सकती है समस्या
जल्द गेट को बंद नहीं कराया गया तो गर्मी में पेयजल की गंभीर समस्या हो सकती है.
Published : November 20, 2025 at 2:07 PM IST
बलरामपुर: जिले की जीवनदायिनी कन्हर नदी में महामाया मंदिर घाट पर बने एनीकट का गेट खुला रहने से नदी का पानी बह रहा है. इससे आने वाले दिनों में नगर के लोगों को पेयजल और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है. रामानुजगंज कन्हर नदी पर पानी स्टोरेज करने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से एनीकट बनाया गया है.
गर्मी में हो सकती है परेशानी: जिस उद्देश्य से एनीकट बनाया गया उसी में लापरवाही देखने को मिली. एनीकट का गेट खुला रहने की वजह से बारिश के मौसम में जमा हुआ नदी का पानी लगातार बह रहा है. इससे नदी का जलस्तर भी तेजी से कम होता जा रहा है. ऐसे में आगामी मार्च से जून महीने के बीच गर्मी के मौसम में शहर में पेयजल आपूर्ति पर असर हो सकता है.
25 हजार की आबादी कन्हर नदी पर निर्भर: रामानुजगंज शहर की लगभग 25 हजार की आबादी पेयजल सहित दैनिक जरूरतों के कन्हर नदी पर निर्भर है. इंटकवेल के जरिए पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों में कन्हर नदी का पानी पहुंचता है. गर्मी के मौसम में नदी सूखने पर पेयजल आपूर्ति में समस्या होती है. इसके बाद नगरपालिका के को टैंकर का सहारा लेना पड़ता है.
जिम्मेदारों का क्या कहना है?: इस संबंध में रामानुजगंज नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि छठ पूजा बीतने के बाद जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता से गेट बंद करने कहा गया था. इसके बाद भी अब तक जल संसाधन विभाग ने गेट बंद नहीं कराया है.
जल्द कराया जाएगा एनीकट का गेट बंद: वहीं, जब रामानुजगंज जल संसाधन विभाग के एसडीओ जीआर गेंदरे से इसे लेकर सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि छठ पूजा के पहले एनीकट के गेट को खोला गया था. गेट में कुछ सुधार कार्य बाकी है. कुछ दिनों में एनीकट के गेट को बंद करा दिया जाएगा.