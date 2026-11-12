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छठ महापर्व के लिए रामानुजगंज तैयार, कन्हर नदी घाट की हो रही साज सज्जा

बलरामपुर: रामानुजगंज में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं. छठ पूजा के लिए कन्हर नदी के घाटों पर व्यवस्थाएं की जा रही है. 13 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले छठ महापर्व के लिए आयोजन समिति और नगर पालिका तैयारी में जुटी हुई है.

कन्हर तट स्थित छठ घाट पर हर साल रामानुजगंज सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं. सूर्य उपासना, स्नान और अर्घ्य अर्पण के लिए जुटने वाले श्रद्धालुओं से घाट पर आस्था और उत्साह का वातावरण बनता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित उपस्थिति को देखते हुए नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की टीम घाटों पर तैयारी कर रही है.

बलरामपुर में छठ पूजा की तैयारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगरपालिका टीम छठ घाटों पर कर रही व्यवस्था

नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि नगरवासी छठ व्रतियों की सुविधा के लिए छठ पर्व को सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं. नगर पालिका परिषद के द्वारा रामानुजगंज के विभिन्न घाटों में जो भी संभव हो सकता है, हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया जाता है.

छठ पूजा आयोजन समिति और नगर पालिका तैयारियों में जुटी (ETV Bharat Chhattisgarh)

राम मंदिर घाट, शिव मंदिर घाट या रामानुजगंज के अन्य वार्ड 03 वार्ड 05 और वार्ड 07 में आते हैं, उन सभी घाटों में नगर पालिका की ओर से जो भी संभव हो सकता है, व्यवस्था की जाती है, संबंधित छठ पूजा समितियों के द्वारा भी तैयारी की जाती है. हम सब मिलकर छठ में आवश्यक सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं-रमन अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष

घाट तक पहुंचने का मार्ग सुगम, श्रद्धालुओं की सुविधा जरूरी

नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि छठ पूजा के लिए कन्हर नदी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को नदी तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग बनाया जा रहा है. छठ पूजा समितियों के साथ मिलकर छठ व्रतियों औऱ श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है.

कन्हर नदी तट पर छठ पूजा की तैयारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस प्रशासन रहेगी तैनात

कन्हर नदी छठ घाट तक आने-जाने के लिए सड़क, प्रवेश और निकास स्थलों और भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी होगी. पुलिस प्रशासन की टीम भी मेले में तैनात रहेगी. यातायात और पार्किंग की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि किसी भी श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा न हो.