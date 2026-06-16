ETV Bharat / state

गोरखपुर फोरेंसिक लैब को 'रमन स्पेक्ट्रोमीटर' की सौगात, विष विज्ञान, रसायन, भौतिकी से जुड़ी घटनाओं का होगा विश्लेषण

गोरखपुर : क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में 'रमन स्पेक्ट्रोमीटर' जैसी आधुनिक मशीन की स्थापना हो गई हैं. इसके क्रियाशील होने से पुलिस को कई प्रकार की घटनाओं के अनावरण में सैम्पल के परीक्षण की सुविधा मिल जाने से पीड़ित को न्याय मिलने में काफी मदद मिलेगी.

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उप निदेशक/प्रभारी सुधीर कुमार झा ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में नवनिर्मित प्रयोगशाला को विष विज्ञान, रसायन, भौतिकी के साक्ष्य संकलन उपरांत उनके सफल और त्वरित परीक्षण के लिये इसकी बहुत आवश्यकता थी. जिसके लिए इसकी स्थापना कराई गई है.

उन्होंने बताया कि लगभग 02 करोड़ रुपये का यह अत्याधुनिक उपकरण न केवल त्वरित न्याय प्रणाली में कम समय लगायेगा बल्कि पीड़ित को न्याय व अपराधी को वैज्ञानिक विधियों से सजा दिलाने में प्रभावी बनायेगा. रमन स्पेक्ट्रोमीटर के सफल अनावरण और क्रियान्वयन के लिये इग्लैंड से आए फोरेंसिक वैज्ञानिक जस्टिन गोल्ड और उनके सहयोगी बी.एन. सिह, केतन, दिलीप कामली के द्वारा गोरखपुर प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है. जिससे बाद तत्काल प्रभाव से उपकरण को प्रयोग में लाया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि निदेशक प्रो (डॉ.) आदर्श कुमार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ के अथक प्रयासों से इसकी स्थापना संभव हो पाई है. उन्होंने बताया कि "रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी" किसी पदार्थ में रासायनिक रूकावट की जांच करने के लिए लेजर से तीव्र प्रकाश का उपयोग करती है. जिससे एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है जो फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करता है और जिसका उपयोग पदार्थ की विशेषता बताने और उसकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है. इसका उपयोग पदार्थों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने या उनकी गुणवत्ता का आकलन करने और यहां तक ​​कि चिकित्सा निदान के लिए भी किया जा सकता है.