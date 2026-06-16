ETV Bharat / state

गोरखपुर फोरेंसिक लैब को 'रमन स्पेक्ट्रोमीटर' की सौगात, विष विज्ञान, रसायन, भौतिकी से जुड़ी घटनाओं का होगा विश्लेषण

उप निदेशक/प्रभारी सुधीर कुमार झा ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मशीन की स्थापना कराई गई है.

गोरखपुर फोरेंसिक लैब को 'रमन स्पेक्ट्रोमीटर' की सौगात
गोरखपुर फोरेंसिक लैब को 'रमन स्पेक्ट्रोमीटर' की सौगात (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में 'रमन स्पेक्ट्रोमीटर' जैसी आधुनिक मशीन की स्थापना हो गई हैं. इसके क्रियाशील होने से पुलिस को कई प्रकार की घटनाओं के अनावरण में सैम्पल के परीक्षण की सुविधा मिल जाने से पीड़ित को न्याय मिलने में काफी मदद मिलेगी.

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उप निदेशक/प्रभारी सुधीर कुमार झा ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में नवनिर्मित प्रयोगशाला को विष विज्ञान, रसायन, भौतिकी के साक्ष्य संकलन उपरांत उनके सफल और त्वरित परीक्षण के लिये इसकी बहुत आवश्यकता थी. जिसके लिए इसकी स्थापना कराई गई है.

उन्होंने बताया कि लगभग 02 करोड़ रुपये का यह अत्याधुनिक उपकरण न केवल त्वरित न्याय प्रणाली में कम समय लगायेगा बल्कि पीड़ित को न्याय व अपराधी को वैज्ञानिक विधियों से सजा दिलाने में प्रभावी बनायेगा. रमन स्पेक्ट्रोमीटर के सफल अनावरण और क्रियान्वयन के लिये इग्लैंड से आए फोरेंसिक वैज्ञानिक जस्टिन गोल्ड और उनके सहयोगी बी.एन. सिह, केतन, दिलीप कामली के द्वारा गोरखपुर प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है. जिससे बाद तत्काल प्रभाव से उपकरण को प्रयोग में लाया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि निदेशक प्रो (डॉ.) आदर्श कुमार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ के अथक प्रयासों से इसकी स्थापना संभव हो पाई है. उन्होंने बताया कि "रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी" किसी पदार्थ में रासायनिक रूकावट की जांच करने के लिए लेजर से तीव्र प्रकाश का उपयोग करती है. जिससे एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है जो फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करता है और जिसका उपयोग पदार्थ की विशेषता बताने और उसकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है. इसका उपयोग पदार्थों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने या उनकी गुणवत्ता का आकलन करने और यहां तक ​​कि चिकित्सा निदान के लिए भी किया जा सकता है.



उन्होंने बताया कि इसके उपयोग से नशीले पदार्थों की पहचान हो जाती है. यह बता सकता है कि इसमें कौन-कौन सी दवाओं को मिलाया गया है. इसके अलावा विस्फोटक सामग्री और गन शॉट के अवशेष का भी पता लगाने में बेहद मददगार होता है. जाली नोटों, नकली दस्तावेज और कागज पर इस्तेमाल की गई स्याही की भी पहचान करने में यह सक्षम है.

उन्होंने बताया कि हिट एंड रन मामलों को सुलझाने में सहायता करता है. कार के शीशे और प्रिंट के टुकड़ों की भी पहचान कर लेता है. सबसे खास बात यह है कि फोरेंसिक लैब में इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नमूने को नष्ट नहीं करता. और नमूने को बिना किसी विशेष तैयारी के सीधे टेस्ट किया जा सकता है. पोर्टेबल रमन स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके अधिकारी सीधे अपराध स्थल पर भी सबूत की जांच कर सकते हैं.




उन्होंने बताया कि इसके अलावा दवाओं की गुणवत्ता जांचने और उनकी बनावट समझने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. इसका प्रशिक्षण लेने वाले वैज्ञानिकों में मिथिलेश कुमार मल्ल, डा. शिवपूजन कोरी, प्रकाशचन्द्र, संदीप सिंह, अखिल कुमार, कनक त्रिपाठी, योगेश कुमार, मुकेश कुमार, आनन्दधर द्विवेदी, अभय संखवार सहित कई प्रयोगशालाकर्मी शामिल रहे.


यह भी पढ़ें : यूपी में अब अपराधियों का बचना मुश्किल, CM योगी ने ए-ग्रेड की फॉरेंसिक लैब का किया उद्घाटन

TAGGED:

GORAKHPUR FORENSIC LAB
RAMAN SPECTROMETER MACHINE
FORENSIC SCIENCE LABORATORY
GORAKHPUR NEWS
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.