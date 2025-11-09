ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में एनडीए की होगी जीत, महागठबंधन के नेता कर रहे गलत बयानी: रमन सिंह

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है

Raman Singh Durg tour
रमन सिंह का दुर्ग दौरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में शनिवार को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की. चैंबर के नव निर्वाचित अध्यक्ष अनूप गटागट और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई.इस दौरान रमन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया.

चैंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अहम: इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश की इकोनॉमी में अहम स्थान है. चैंबर ऑफ कॉमर्स सरकार और व्यापारियों के बीच एक मजबूत पुल का कार्य करता है. साय सरकार ने वर्ष 2024 में नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं बनी हैं. नई उद्योग नीति का लाभ प्रदेश के व्यापारियों और आम जनता दोनों को मिल रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव पर रमन सिंह का बयान (ETV BHARAT)

जीएसटी 2.0 देश के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हुआ है. पहले चार स्लैब 28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हुआ करते थे, जिन्हें अब दो स्लैब में बदल दिया गया है. कैंसर और प्राणरक्षक दवाओं पर जीएसटी घटाकर 0 प्रतिशत किया गया है, वहीं टीवी, फ्रिज जैसे घरेलू उपकरणों पर कर दरों में कमी से उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

नोटबंदी को बताया ऐतिहासिक कदम: नोटबंदी के 9 साल पूरे होने पर डॉ रमन सिंह ने नोटबंदी को ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई.

बिहार विधानसभा चुनाव पर रमन सिंह का बयान: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डॉ रमन सिंह ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान से यह बात साफ हो गई है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया है.

महागठबंधन के नेता कर रहे गलत बयानी: डॉ रमन सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की संभआवित हार को देखते हुए राहुल गांधी कुछ भी बयान दे रहे हैं. उनके बाल पक चुके हैं, इसलिए वे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, इसलिए अब चुनावी पराजय की आशंका से कांग्रेस नेतृत्व भ्रामक आरोप लगा रहा है.

राजभवन में छात्रों और बेटियों का सम्मान समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित

तेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रत्याशी को पार्टी से निकाला, महागठबंधन से समर्थन लेने पर भड़के

क्या सीमांचल में चलेगा ओवैसी का जादू? या फिर NDA महागठबंधन का पलड़ा रहेगा भारी

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
NDA VICTORY IN BIHAR
छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स
रमन सिंह
RAMAN SINGH ON BIHAR ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.