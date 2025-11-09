ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में एनडीए की होगी जीत, महागठबंधन के नेता कर रहे गलत बयानी: रमन सिंह

चैंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अहम: इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश की इकोनॉमी में अहम स्थान है. चैंबर ऑफ कॉमर्स सरकार और व्यापारियों के बीच एक मजबूत पुल का कार्य करता है. साय सरकार ने वर्ष 2024 में नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं बनी हैं. नई उद्योग नीति का लाभ प्रदेश के व्यापारियों और आम जनता दोनों को मिल रहा है.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में शनिवार को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की. चैंबर के नव निर्वाचित अध्यक्ष अनूप गटागट और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई.इस दौरान रमन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया.

जीएसटी 2.0 देश के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हुआ है. पहले चार स्लैब 28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हुआ करते थे, जिन्हें अब दो स्लैब में बदल दिया गया है. कैंसर और प्राणरक्षक दवाओं पर जीएसटी घटाकर 0 प्रतिशत किया गया है, वहीं टीवी, फ्रिज जैसे घरेलू उपकरणों पर कर दरों में कमी से उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

नोटबंदी को बताया ऐतिहासिक कदम: नोटबंदी के 9 साल पूरे होने पर डॉ रमन सिंह ने नोटबंदी को ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई.

बिहार विधानसभा चुनाव पर रमन सिंह का बयान: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डॉ रमन सिंह ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान से यह बात साफ हो गई है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया है.

महागठबंधन के नेता कर रहे गलत बयानी: डॉ रमन सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की संभआवित हार को देखते हुए राहुल गांधी कुछ भी बयान दे रहे हैं. उनके बाल पक चुके हैं, इसलिए वे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, इसलिए अब चुनावी पराजय की आशंका से कांग्रेस नेतृत्व भ्रामक आरोप लगा रहा है.