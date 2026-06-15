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मोदी सरकार के 12 साल ऐतिहासिक, देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना, नक्सलवाद का खात्मा हुआ- रमन सिंह

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मोदी सरकार के 12 साल को देश के लिए अहम बताया है.

Raman Singh targets Rahul Gandhi
रमन सिंह का राहुल गांधी पर निशाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 8:59 PM IST

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दुर्ग : मोदी सरकार के 12 साल में देश ने ऐतिहासिक प्रगति की है. यह दावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने किया है. सोमवार को रमन सिंह दुर्ग के दौरे पर थे. यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने कहा कि इस कालखंड में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है. भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर बनी. जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत हुआ. देश में नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है.

देश ने कई स्तर पर विकास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है. गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए गए, 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया और 58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए. डॉ. रमन सिंह ने दावा किया कि भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. धारा 370 हटाने और राम जन्मभूमि विवाद के समाधान को उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया.

रमन सिंह का बयान (ETV BHARAT)

नक्सल समस्या केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि कई राज्यों की चुनौती थी. नक्सल प्रभाव कम होने से अब बस्तर के लगभग 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी- डॉ रमन सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

राहुल गांधी पर रमन सिंह का निशाना

डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां-जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए, ताकि यहां की कांग्रेस का भी हिसाब-किताब हो जाए.


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