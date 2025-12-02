ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के संविधान वीरों पर बनेगा आधार ग्रंथ, रमन सिंह की घोषणा

रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि देशभर में डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के योगदान से आज भी देश पूरी तरह परिचित नहीं है. उन्होंने बताया कि दुर्ग के घनश्याम गुप्त जैसे उन महान व्यक्तित्वों का योगदान अमूल्य है, जिन्होंने संविधान का हिंदी अनुवाद कर राष्ट्र की सेवा की.

रायपुर: रायपुर में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की उन विभूतियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बड़ी पहल की घोषणा की, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संविधान निर्माण यात्रा पर एक विस्तृत आधार ग्रंथ तैयार किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को इन महानायकों के योगदान का सही ज्ञान मिल सके.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और राजभाषा आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले जागेश्वर प्रसाद द्वारा लिखित इस पुस्तक का डॉ. रमन सिंह ने विमोचन किया. उन्होंने कहा कि यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के संविधान गाथा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे और विस्तार देकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की जरूरत है.

विभूतियों के योगदान को बड़े शोध कार्य की जरूरत

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि संविधान निर्माण में पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई, पं. किशोरी मोहन त्रिपाठी, ठाकुर रघुराज सिंह, अगम दास समेत कई छत्तीसगढ़ी विभूतियों का योगदान अविस्मरणीय है, जिन पर अभी तक व्यापक शोध कार्य नहीं हुआ है. उन्होंने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा से आग्रह किया कि वे संयोजक बनकर इन विभूतियों पर विस्तृत ‘आधार ग्रंथ’ तैयार करने की पहल करें.

“इस दिशा में हर संभव मदद करूंगा”- डॉ. रमन सिंह

रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमिका को दस्तावेजी रूप देने के लिए वे हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं. कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी उन्होंने साहित्यकारों, इतिहासकारों और संस्कृति विशेषज्ञों से चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए.

पाठ्यक्रम में शामिल हो संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का योगदान

समारोह के मुख्य वक्ता डॉ. देवधर महंत ने सुझाव दिया कि संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ की भूमिका को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जागेश्वर प्रसाद ने संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक देकर शोध की दिशा में नई शुरुआत की है.

समारोह का सफल संचालन और सहभागिता

कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति विशेषज्ञ अशोक तिवारी ने की।विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा मौजूद रहे. विजय मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया और लेखक जागेश्वर प्रसाद ने आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार, रंगकर्मी, पत्रकार और शोधकर्ता उपस्थित थे.