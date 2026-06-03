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कानपुर में 10 दिनों के लिए रामादेवी एलीवेटेड रैंप बंद; सर्विस लेन से जा सकेंगे वाहन, ज्वाइंट्स रिपेयरिंग का होगा काम

एनएचएआई के परियोजना निदेशक का कहना है कि 40 ज्वाइंट्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिन्हें बनाना जरूरी है.

रामादेवी एलीवेटेड रैंप पर चल रहा रिपेयरिंग का काम
रामादेवी एलीवेटेड रैंप पर चल रहा रिपेयरिंग का काम (Photo credit: मीडिया सेल, एनएचएआई)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 6:06 PM IST

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कानपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से बड़ी खबर सामने आई है. कानपुर में आगामी 10 दिनों के लिए रामादेवी एलीवेटेड रैंप को बंद कर दिया गया है. इस चौराहे से निकलते समय लोगों को अब सर्विस लेन का उपयोग करना होगा. अधिकारियों का कहना है कि एलीवेटेड पुल पर ज्वाइंट्स के मरम्मत का कार्य कराया जाएगा.

कानपुर में रामादेवी चौराहा एक प्रमुख मार्ग है. इस चौराहे से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं. लखनऊ से इटावा होते हुए दिल्ली भी जाने के लिये लोगों को रामादेवी मार्ग से गुजरना होता है. एनएचएआई के परियोजना निदेशक पंकज यादव का कहना है कि रामादेवी चौराहा से आगे एलीवेटेड पुल पर जो रैंप बने हैं, उनमें 40 ज्वाइंट्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिन्हें बनाना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि यात्रियों को सर्विस लेन का विकल्प दिया जा रहा है. गंगा पुल पर नीचे की ओर शटरिंग लगाकर बेयरिंग बदलने का काम भी किया जा रहा है. ऐसे में अब बुधवार से आगामी 10 दिनों के लिए यहां पर यातायात डायवर्ट रहेगा, जबकि जाजमऊ पुल पर वाहनों का संचालन ठीक वैसे ही होगा, जैसे अभी तक होता रहा है.


एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने बताया कि करीब 50 साल पुराने गंगा पुल से रोजाना ढाई लाख वाहन आते-जाते हैं. केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की रिपोर्ट में पुल की बेयरिंग खराब और कुछ स्लैब कमजोर मिले थे. इसके तुरंत बाद ही इनके मरम्मत का फैसला किया गया है.

एनएचएआई के अफसरों का कहना था कि पुल बनने के लिए करीब छह माह का समय लगेगा. मौजूदा समय में पुल के निचले हिस्से की मरम्मत की जा रही है, जो ऊपर सड़क पर गड्ढे थे, उन्हें भी भर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : कानपुर से फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर आसान बनाएगा काशी, दिल्ली व कन्नौज का सफर

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