ETV Bharat / state

देश भर में रमज़ान का चाँद देखा गया, 19 फरवरी से मुस्लिम समुदाय रखेगा रोजा

लखनऊ: देश भर में बुधवार को 29 शाबान 1447 हिजरी के मुताबिक 18 फरवरी 2026 को रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखा गया, शाही इमाम लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, काज़ी-ए-शहर ने ऐलान किया कि पहला रोजा 19 फरवरी 2026 को रखा जाएगा.

रमज़ान का चाँद देखा गया (Photo Credit: ETV Bharat)





मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने चाँद देखने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि रमजान बरकत, इबादत और रहमत का महीना है, हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में सुख समृद्धि और शांति बना रहे. तमाम मुसलमानों से अपील है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें, यतीमों की देखभाल करें.



मरकज़ी चाँद कमेटी के पदाधिकारियों ने बुधवार की शाम से ही चांद देखना शुरू कर दिया था, जिसमें मौलाना नईमुद्दीन, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना सुफियान नेजामी के साथ अन्य कई लोग शामिल थे. चांद नजर आने के बाद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने चांद नजर आने का ऐलान किया है और 19 फरवरी से पहला रोजा रखने को कहा.