देश भर में रमज़ान का चाँद देखा गया, 19 फरवरी से मुस्लिम समुदाय रखेगा रोजा

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, काज़ी-ए-शहर ने चाँद देखने का ऐलान किया

खालिद रशीद फरंगी महली ने चाँद देखने का ऐलान किया
खालिद रशीद फरंगी महली ने चाँद देखने का ऐलान किया (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: देश भर में बुधवार को 29 शाबान 1447 हिजरी के मुताबिक 18 फरवरी 2026 को रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखा गया, शाही इमाम लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, काज़ी-ए-शहर ने ऐलान किया कि पहला रोजा 19 फरवरी 2026 को रखा जाएगा.

रमज़ान का चाँद देखा गया
रमज़ान का चाँद देखा गया (Photo Credit: ETV Bharat)



मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने चाँद देखने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि रमजान बरकत, इबादत और रहमत का महीना है, हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में सुख समृद्धि और शांति बना रहे. तमाम मुसलमानों से अपील है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें, यतीमों की देखभाल करें.

मरकज़ी चाँद कमेटी के पदाधिकारियों ने बुधवार की शाम से ही चांद देखना शुरू कर दिया था, जिसमें मौलाना नईमुद्दीन, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना सुफियान नेजामी के साथ अन्य कई लोग शामिल थे. चांद नजर आने के बाद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने चांद नजर आने का ऐलान किया है और 19 फरवरी से पहला रोजा रखने को कहा.

चाँद देखने का ऐलान
चाँद देखने का ऐलान (Photo Credit: ETV Bharat)

इससे पहले सऊदी अरब के मस्जिदों में कल रात से ही तरावीह की नमाज शुरू हो गई थी. बुधवार, 18 फरवरी 2026 को वहां पहला रोजा रखा गया. सऊदी अरब के आधिकारिक बयान के मुताबिक, देश के विभिन्न हिस्सों में चांद देखा गया था. रमजान 1447 हिजरी का चांद मंगलवार शाम को देख लिया गया है. लिहाजा बुधवार 18 फरवरी रमजान का पहला दिन है.

संपादक की पसंद

