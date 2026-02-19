ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में रमजान माह की रौनक, आज रखा गया पहला रोजा

देश भर में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय ने पहला रोजा रखा. रोजा रखने का मतलब है सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी (सुबह का भोजन) करना और शाम को सूरज ढलने पर इफ्तार (रोजा खोलना). इस दौरान मुस्लिम इलाकों, खानकाहों और मस्जिदों में इफ्तार की तैयारियां जोरों पर हैं. लोग फलों, खजूर, पानी और अन्य व्यंजनों से दावत सजाते हैं, जिससे बाजारों और घरों में रौनक बढ़ जाती है.

अजमेर: इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना रमजानुल मुबारक दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है. यह महीना सब्र, इबादत, भाईचारे और गरीबों पर दया का संदेश देता है. 18 फरवरी को बुधवार शाम को रमजान का चांद नजर आया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने उत्साह के साथ इस पवित्र महीने की शुरुआत की.

दरगाह में इफ्तार का आयोजन: अजमेर शरीफ दरगाह में रमजान की शुरुआत से ही चारों ओर खुशी और आध्यात्मिक माहौल छाया हुआ है. यहां हजारों रोजेदारों के लिए ख्वाजा के सेवक और अकीदतमंद श्रद्धालु इफ्तार के दस्तरख्वान सजा रहे हैं. दरगाह परिसर में इफ्तार की व्यवस्था की जा रही है. लोग हाथों में फलों की थालियां लिए नजर आते हैं, जो इफ्तार के समय गरीबों और जरूरतमंदों को बांटी जाती हैं.

दरगाह की शाहजानी मस्जिद और पूरे परिसर में स्थानीय निवासी और दूर-दराज से आए जायरीन अपने आराध्य ख्वाजा साहब को प्रसन्न करने के लिए चिश्ती परंपरा के दस्तरख्वान लगाते हैं. इसकी खासियत यह है कि यहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ इफ्तार करते हैं. यह दृश्य सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक है.

इसे भी पढ़ें- अजमेर दरगाह में पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शेख ने की जियारत

सलीम खान के लिए दुआ: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने से उनके चाहने वाले बेहद चिंतित हैं. 90 वर्षीय सलीम खान को ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यह मामूली हेमरेज है और कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है.

उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में विशेष दुआ का आयोजन किया गया, जहां दरगाह के खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने नेतृत्व किया और जायरीनों ने अल्लाह से उनकी सलामती की दुआ मांगी/ सलीम खान ने 1971 से 1996 तक करीब 29 फिल्में लिखीं, जिनमें 'शोले' जैसी क्लासिक्स शामिल हैं, और 'सरहदी लुटेरा', 'तीसरी मंजिल' जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया. परिवार और प्रशंसकों को उम्मीद है कि दुआओं से वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे और खान परिवार में खुशियां वापस आएंगी.