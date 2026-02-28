ETV Bharat / state

माह-ए-रमजान का दसवां रोजा; इबादत, अनुशासन और रौनक का संगम, जानें यूपी के मुख्य शहरों में इफ्तार का वक्त

लखनऊ : रहमतों और बरकतों का महीना माह-ए-रमजान पूरे अकीदत और एहतराम के साथ आगे बढ़ रहा है. आज रमजान का दसवां रोजा है और रोजेदार पूरे अनुशासन, सब्र और इबादत के साथ इसे अदा कर रहे हैं. सुबह से ही रोजेदार इबादत, कुरआन-ए-पाक की तिलावत और नेक कामों में मशगूल रहे. मस्जिदों और घरों में तरावीह की नमाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है.

बाजारों में दिखने लगी रौनक : महिलाएं भी रोजा खोलने के बाद नमाज अदा कर घरेलू जिम्मेदारियों को निभा रही हैं. रमजान की रौनक अब बाजारों में भी साफ नजर आने लगी है. इफ्तार के सामान से लेकर ईद की खरीदारी तक, बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है. कपड़ों, सेवइयों, खजूर और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी तेज हो गई है. लोग रमजान की इबादत के साथ-साथ ईद की तैयारियों में भी जुट गए हैं.

इफ्तार के लिए सजेंगे तस्तरख्वान : शनिवार को रमजान का दसवां रोजा है, जिसकी खास अहमियत मानी जाती है. दसवां रोजा अल्लाह की रहमत की रवानी और मेहरबानी है. इसके बाद 'बरकत' का दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा. शाम ढलते ही घरों और मसाजिदों में इफ्तार के लिए तस्तरख्वान सजेंगे और रोजेदार तय समय पर रोजा खोलकर मगरिब की नमाज अदा करेंगे.