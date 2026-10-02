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दिल्ली: बेकाबू ट्रक ने 18 वर्षीय युवक को कुचला, मौके पर मौत; ट्रक चालक फरार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके रामा विहार में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार कार्तिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बताया जा रहा है कि हादसा रात करीब 11 बजे हुआ. कार्तिक स्कूटी से रामा विहार इलाके से गुजर रहा था. इसी दौरान वह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया और ट्रक का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया. गंभीर रूप से कुचले जाने के कारण कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे. युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया और ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए. मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया.

फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके. साथ ही हादसे के सही कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.

मृतक की मां ने बताया कि कार्तिक उनका इकलौता बेटा था. उन्होंने कहा कि वह घर से निकला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा. मां ने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की मांग की. मृतक के पिता ने बताया कि उन्हें फोन कर सड़क पर बुलाया गया था. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया. इस हादसे ने परिवार से 18 वर्षीय बेटा छीन लिया है. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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