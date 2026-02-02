रांची नगर निगम: महापौर पद के लिए कल नामांकन करेंगी रमा खलखो, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल
रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगी.
Published : February 2, 2026 at 4:03 PM IST
रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद चुनाव पर दलीय रंग चढ़ा हुआ है. रांची नगर निगम के मेयर के रूप में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो के नाम की घोषणा हो चुकी है. इसके बाद सोमवार को रमा खलखो ने घोषणा की है कि वह 03 फरवरी को दोपहर बाद 12.30 बजे नामांकन दाखिल करेंगी.
गौरलतब हो कि वर्ष 2008 के चुनाव में जीत हासिल कर रखा खलखो रांची की मेयर बनी थी. वह रांची की पहली महिला महापौर बनने वाली नेता भी हैं. रमा खलखो ने कहा कि रांचीवासियों ने मेयर के रूप में उनका कार्यकाल देखा है. रांची को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए उनका प्रयास देखा है. इस बार जनता के आग्रह-आशीर्वाद से ही वह चुनाव मैदान में जा रही हैं और जनता ही उन्हें जीत दिला कर मेयर बनाएगी. उन्होंने कहा कि रांची की जनता ने पूर्व में मेयर के रूप में उनका काम देखा है. निगम क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा, उसे वह पूरा करेंगी.
रमा खलखो ने कहा कि चूंकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं है कि सहयोगी झामुमो या राजद अपना समर्थित उम्मीदवार उतार रहा है या नहीं. रमा खलखो ने कहा कि उन्होंने मेयर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से अनुमति मांगी थी और कांग्रेस पार्टी ने इसकी मंजूरी दी है. इसके लिए वह सबके प्रति आभारी हैं.
रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि कल पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद यह तय हुआ कि दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं होने के बावजूद हर चुनाव में राजनीतिक चेतना तो होती ही है. ऐसे में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो को पार्टी ने समर्थन देने की घोषणा की है.
