रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो लड़ेंगी मेयर का चुनाव! प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आवेदन देकर मांगी चुनाव लड़ने की इजाजत
रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से नगर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है.
Published : January 22, 2026 at 8:57 PM IST
रांची: झारखंड में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाला है. यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने वाला. बावजूद इसके राजनीतिक दल इस कोशिश में जुटे हैं कि चुनाव में उनके समर्थकों को ही जीत मिले. इस बीच रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को विधिवत आवेदन देकर रांची मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है.
इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी भी उपस्थित रहे. पूर्व मेयर रमा खलखो ने कहा कि रांची की जनता ने उनके मेयर का कार्यकाल देखा है, इसलिए जनता की चाहत है कि एक बार फिर वह मेयर बनें. रमा खलखो, रांची नगर निगम की पूर्व मेयर रह चुकी हैं. वर्ष 2008 में चुनाव जीतकर वह मेयर बनीं थीं. वर्तमान में महिला कांग्रेस की वह प्रदेश अध्यक्ष हैं.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को आवेदन देने के बाद रमा खलखो ने कहा कि रांची की जनता का दबाव है कि वह मेयर पद का चुनाव लड़ें. इसकी वजह भी है, जब वह रांची की मेयर थीं तब रांचीवसियों ने शहर का विकास देखा है. मेरे कार्यकाल के बाद के 10 वर्षों में रांची शहर का विकास रुक गया, अब रांची की जनता एक बार फिर रांची शहर का विकास चाहती है.
