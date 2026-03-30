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बीजेपी पर भड़की रमा खलखो, बोलीं- भाजपा नेताओं पर यौन शोषण के गंभीर आरोप, फिर भी कार्रवाई नहीं

रांची: बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे सुब्रह्मण्यम स्वामी और मधु किश्वर द्वारा बीजेपी नेताओं पर लगाये जा रहे महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोपों को केंद्र में रखकर झारखंड महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है.

महिला कांग्रेस की झारखंड अध्यक्ष रमा खलखो ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि बीजेपी के 44 विधायक और सांसद ऐसे हैं, जिन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं बावजूद इसके पार्टी उन पर कार्रवाई करने के बदले उन्हें बचाने में लगी हुई है.

मीडिया को संबोधित करतीं रमा खलखो (Etv Bharat)

अपने नेताओं और रसूखदारों को बचाती है बीजेपी: कांग्रेस

कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस वार्ता में रमा खलखो ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी यौन शोषण और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में अपने नेताओं और रसूखदारों को बचाने का प्रयास करती रही है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में बीजेपी के 44 सांसदों और विधायकों पर यौन शोषण के मामले दर्ज हैं लेकिन पार्टी उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है.