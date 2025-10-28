ETV Bharat / state

देश की हर विधानसभा में रामा गौधाम बनेंगे, क्या है खासियत जानिए

पूरे भारत में गौ सेवा अभियान: आश्रम के प्रमुख इंदुभवानंद ने बताया कि सनातन धर्म में यदि किसी प्रकार का यज्ञ पूजन और अनुष्ठान जैसे कार्य किए जाते हैं तो उसके लिए पात्रता होनी जरूरी है. यज्ञ के लिए गौ उत्पाद का होना भी जरूरी है. बड़े-बड़े पाप करने वालों को गोमूत्र और गोबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में देसी नस्ल की शुद्ध गाय को पालना बहुत जरूरी है.

गौ सेवा का महत्व: बोरिया कला शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख इंदुभवानंद ने बताया कि "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मानना है कि जब तक हम लोग गौ सेवा नहीं करेंगे, तब तक सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी ? पृथ्वी को धारण करने वाले 7 धारक होते हैं, जिसमें पहला धारक गौ माता है. पहला खंभा गाय को माना जाता है. ऐसे में गाय नहीं रहेगी तो सनातन धर्म कैसे रहेगा ?

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बोरियाकला में स्थित शंकराचार्य आश्रम में रामा गौधाम का निर्माण किया जा रहा है. पिछले दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका भूमि पूजन किया है.

गौधाम का भूमिपूजन (ETV BHARAT)

इंदुभवानंद ने बताया कि आजकल लोग क्रॉस गाय को दूध के लिए ज्यादा महत्व दे रहे हैं. ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें इसकी शुरुआत रायपुर राजधानी में भूमि पूजन करके किया गया है.

हर विधानसभा क्षेत्र में गौधाम की योजना: इंदुभवानंद ने बताया कि रायपुर में देसी और शुद्ध नस्ल की 108 गायों को रखा जाएगा. जिसमें बीमार और घायल गाय भी शामिल है. रामा गौधाम देश के सभी विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे. लोग गोधाम से प्रेरणा लेकर स्वयं गायों को पालने लगेंगे. जमीन की उपलब्धता के आधार पर रामा गोधाम बनेंगे. गायों को दूध के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए रखा जाएगा. दूध भक्तों को बांट दिया जाएगा.

रायपुर में रामा गौशाला (ETV BHARAT)

बोरिया कला शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख इंदुभवानंद ने बताया कि रायपुर में जिस जगह पर रामा गोधाम बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया है, वहां पर जितनी जमीन की आवश्यकता होगी ले ली जाएगी. राजधानी के बोरियाकला में पहले से गौधाम बना हुआ है, जिसमें देसी नस्ल की लगभग 70 गाय है. इन गायों के दूध की बिक्री नहीं होगी बल्कि भक्तों को वितरित कर दिया जाएगा.

श्रीरामा गोधाम (ETV BHARAT)

गौ उत्पाद, गोबर मूत्र जैसी चीजों का आधुनिक ढंग से सामान तैयार किया जाएगा. गौ उत्पाद से जो सामान इकट्ठा होगा, उससे साबुन फिनायल अगरबत्ती जैसी चीजों का निर्माण भी किया जाएगा.