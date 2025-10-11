ETV Bharat / state

रमा एकादशी आज, बन रहा महासंयोग, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का विधान

आज यानी 17 अक्टूबर को रमा एकादशी पर शुभ योग बन रहे हैं. आज दान-पुण्य का विशेष महत्व है. जानें क्या है व्रत का विधान.

रमा एकादशी पर बन रहा महासंयोग
रमा एकादशी पर बन रहा महासंयोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 8:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है. एक साल में 24 एकादशी होती है. एक महीने में दोनों पक्षों में दो एकादशी आती है. इस समय हिंदू वर्ष का कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है. रमा एकादशी के दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधि विधान होता है. आज के दिन जातक एकादशी का व्रत भी करते हैं. जिस घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है. तो आईए जानते हैं रामा एकादशी व्रत का विधि विधान क्या है.

रमा एकादशी कब है?: पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि "हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 पर होगी. जबकि इसका समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को अतिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए रमा एकादशी 17 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी".

पूजा का शुभ मुहूर्त: पंडित ने बताया कि "रमा एकादशी पर पूजा करने का शुभ अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर 12:20 तक रहेगा. अमृत काल शुभ मुहूर्त सुबह 11:25 से लेकर 1:06 तक रहेगा. जबकि ब्रह्म काल मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:40 तक रहेगा".

व्रत का विधान: पंडित ने बताया कि "एकादशी के व्रत का विशेष विधि विधान होता है. रमा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें उसके बाद साफ कपड़े पहन कर मंदिर की सफाई करें. उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछा कर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें. उनके आगे देसी की का दीपक लगाए. उनको पीले रंग के फल फूल वस्त्र मिठाई आदि अर्पित करें. जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वे एकादशी के व्रत रखने का प्रण लें. दिन में विष्णु पुराण पढ़ें और एकादशी की कथा करें. शाम के समय गरीब, जरूरतमंद और गाय को भोजन दें. समयानुसार व्रत पारण कर लें".

रमा एकादशी का महत्व: पंडित ने बताया कि "रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधि विधान होता है. इसके साथ-साथ जातक एकादशी का व्रत भी करते हैं. इसका व्रत करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है. घर में सुख समृद्धि आती है. भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है. घर में आर्थिक संकट दूर होता है. एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है".

एकादशी के दिन क्या न करें: पंडित की मानें तो "एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए. एकादशी के दिन मांस मदिरा इत्यादि नहीं लेना चाहिए. एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन करना भी अच्छा नहीं होता. एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े. एकादशी के दिन बाल काटना और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है".

एकादशी के दिन सूर्य परिवर्तन: पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि "इस बार रमा एकादशी 17 अक्टूबर को मनाई जा रही है. इस बार यह काफी शुभ रहने वाली है. क्योंकि इस बार रमा एकादशी के दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं. सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं. इसलिए इस दिन तुला संक्रांति भी आ रही है. जिसके चलते इस दिन दान-पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. घर में वृद्धि आती है. इसलिए यह एकादशी और भी ज्यादा महत्व देने वाली है".

ये भी पढ़ें: जानें क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार, खरीदारी और पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त

ये भी पढ़ें: सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

TAGGED:

रमा एकादशी
पूजा का शुभ मुहूर्त
SIGNIFICANCE OF RAMA EKADASHI
AUSPICIOUS TIME FOR WORSHIP
RAMA EKADASHI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.