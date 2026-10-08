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'रामविलास पासवान ने सामाजिक चेतना को दिया नया आयाम'

लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान को जुझारू तेवर वाले जननेता बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने अपने इस तेवर से सामाजिक चेतना को नया आयाम प्रदान किया. वह दलितों, वंचितों की प्रखर आवाज बने. बिहार की जनता ने उस स्वर को बड़ा सम्मान दिया और रामविलास को सबसे अधिक मतों से जिताकर संसद भेजा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राजनीति के माध्यम से अपना जीवन सामाजिक चेतना को जागरूक करने और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए समर्पित किया.

पुण्यतिथि पर जुटे दिग्गज: गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की छठी पुण्यतिथि पर सुशांत गोल्फ सिटी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. श्रद्धांजलि सभा में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.





शेयर की दिल की बात: मुख्यमंत्री ने कहा कि बतौर सांसद मुझे भी रामविलास पासवान के साथ लंबे समय तक संसद में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ. उनके मन में भारत की परंपरा के प्रति सदैव श्रद्धा व सम्मान की भावना रही. दलित-वंचित को न्याय मिले, उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मान व उचित स्थान मिले, अपने इस संकल्प को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रामविलास जी ने निरंतर कार्य किया.

भारत बनाने के लिए समर्पित था रामविलास पासवान का जीवन: योगी (Photo Credit: ETV Bharat)







जो सम्मान बिहार में मिला, वही यूपी में दिलाएंगे: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वहां उनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने रामविलास पासवान के दृढ़ संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो बोला, उसके अनुरूप जीवन जिया. उत्तर प्रदेश में इस आयोजन के लिए सीएम ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आभार जताया और विश्वास दिलाया कि बिहार में जो सम्मान रामविलास पासवान को मिला है, वही सम्मान उत्तर प्रदेश में भी दिलाएंगे.

सीएम योगी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि (Photo Credit: ETV Bharat)





रामविलास के मिशन को बढ़ा रहे चिराग: मुख्यमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान की अनुपस्थिति खलती है, लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि चिराग पासवान उनके मिशन को बढ़ाने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं. पीएम मोदी के सान्निध्य में केंद्रीय मंत्री के रूप में चिराग पासवान अपनी आवाज को हर मंच के माध्यम से बढ़ा रहे हैं. उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को बिना भेदभाव आगे बढ़ाने का काम किया.

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