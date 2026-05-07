राम मंदिर की सुरक्षा होगी और हाईटेक; AI तकनीक और 800 CCTV कैमरों की मदद से 24 घंटों रखी जाएगी निगरानी
एआई से हाईटेक होगी राम मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की स्थाई सुरक्षा समिति ने बनाई नई योजना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 7:53 AM IST
अयोध्या: राम मंदिर परिसर की सुरक्षा हाईटेक की जा रही है ताकि कोई चूक नहीं हो सके. परिसर में लगे आधुनिक उपकरणों में एआई तकनीकी को भी शामिल किया जाएगा. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के स्थाई सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को संपन्न हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. संपूर्ण मंदिर परिसर की सुरक्षा मानकों के बढ़ाए जाने के अलावा बाउंड्री वॉल निर्माण किया जाएगा. साथ ही आधुनिक उपकरणों को एआई तकनीकी से जोड़ने पर भी सहमति दी गई है.
स्थाई सुरक्षा समिति की बैठक में निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल सहित परिसर भर में 800 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ दर्शन मार्ग पर 3 नए बैगेज स्कैनर लगाए जाने पर भी चर्चा हुई. बैठक के दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ एडीजी जोन प्रवीण कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, मंडल आयुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के साथ आईबी के डायरेक्टर समेत अन्य सुरक्षा एजेंसी के भी अधिकारी मौजूद रहे.
एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के स्थाई सुरक्षा समिति की बैठक में उच्च अधिकारी शामिल हुए. बैठक से पहले परिसर का भ्रमण किया गया. इसके बाद बैठक में पूर्ण हो चुके सभी निर्माण कार्य का सर्वे के साथ सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बलों को लगाए जाने और सुरक्षा उपकरणों को संचालित किए जाने की बारे में विस्तार से समीक्षा हुई. वहीं बताया कि भविष्य में सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजनाएं वहां पर लागू होनी है. किस तरह से और भी आधुनिक उपकरण लगाए जाने है. जल्दी नई व्यवस्था को लागू करते हुए मंदिर की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा.
एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा के सम्बन्ध में अधिकारियों की गुप्त रूप से बैठक की गई है. जिससे आने वाले दिनों सुरक्षा का नया प्रणाणी लागू किया जाएगा. वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव ने बताया कि परिसर में श्रद्धालुओं की आवागमन की व्यवस्था सुगम बनी रहे. जिस पर अधिकारियों ने भ्रमण कर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए. वहीं निकास मार्ग से रामपथ भी यातायात व्यवस्था को अच्छी बने इसके लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया है.
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