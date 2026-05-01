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देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बना राम मंदिर, 15 को शेषावतार और 29 को दुर्गा मंदिर पर होगा ध्वजारोहण

अयोध्या: राम मंदिर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन गया है. जहां सभी 18 मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए है. ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित लोगों को पास जारी कर दर्शन की अनुमति दे रहे है. बुधवार को परकोटा कॉरिडोर स्थित शिव मंदिर के शिखर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वज आरोहण कर राम और शिव के अभिन्नता का संदेश दे दिया है. जहां अब श्रद्धालुओं को दर्शन भी मिलने लगा है. इसके बाद 15 मई को शेषावतार मंदिर व 29 मई को मां भगवती मंदिर के शिखर ध्वज आरोहण किए जाने की संभावना जताई रही है.



रामजन्मभूमि परिसर के पूरक मंदिरों पर धर्म ध्वजा आरोहण का क्रम लगातार आगे बढ़ रहा है. शिव मंदिर में ध्वजारोहण के बाद अब छठे पूरक मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तिथि भी तय हो गई है. परकोटे के वायव्य कोण पर बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी ऋतंभरा और उनके संगठन दुर्गा वाहिनी की महिला पदाधिकारी ध्वजा फहराएंगी.



इसके साथ ही शेषावतार मंदिर में 15 मई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा में विहिप और अन्य अनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में संपन्न किय जाएगा. इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के अनुसार यह मंदिर दुनिया भर के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन गया है. जहां बड़ी संख्या श्रद्धालु दर्शन कर रहे है. जहां परिसर में दर्शन पूजन के बाद लोग बहुत उत्साहित है. राम मंदिर के साथ राम परिवार के दर्शन के लिए इच्छा जता रहे है.

रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य राम मंदिर के साथ पंचायतन पद्धति के अनुसार परकोटे में छह और उसके बाहर एक पूरक मंदिर का निर्माण कराया है. इन सभी मंदिरों पर चरणबद्ध तरीके से ध्वजारोहण किया जा रहा है, जिससे पूरे परिसर में धार्मिक माहौल और भी प्रगाढ़ हो गया है.

29 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 दिसंबर को राम मंदिर की द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी पर मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण किया है. इसके पूर्व 26 मार्च को सूर्य मंदिर, 2 अप्रैल को हनुमान मंदिर और 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर भी ध्वजारोहण संपन्न हो चुका है. राम मंदिर ट्रस्ट अब शेष बचे मंदिरों के कार्यक्रमों को भव्य बनाने की दिशा में जुटा है, जिससे अयोध्या में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला लगातार जारी रहे.