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छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो हुआ वो राम भक्तों के लिए काले दिन के बराबर: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, ''हमने न तो किसी को अभी तक चंदा चोरी में दोषी ठहराया है न हम बेगुनाह के पकड़े जाने की वकालत कर रहे हैं. हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और उनको कानूनी रूप से सजा दिलाई जाए. जिन लोगों ने ये घृणित काम किया है उनकी हरकत से रामभक्तों को गहरा आघात लगा है. ''

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा. सदन की कार्यवाही के बाद विपक्ष ने मीडिया के सामने केंद्र सरकार को जमकर घेरा. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, ''आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो हुआ वो राम भक्तों के लिए दुर्भाग्यजनक और काले दिन के बराबर है.'' नेता प्रतिपक्ष ने कहा, प्रभु श्रीराम के मंदिर से जो चोरी हुई है उसे पूरी दुनिया अब जान चुकी है. हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके नाम सामने आएं और उनको न्याय सम्मत सजा मिले.'' विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह की राजनीति कर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से भाग रही है.

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, ''हम तो चाहते थे कि निंदा प्रस्ताव उनकी तरह से आता और हम सब उसपर सदन में चर्चा करते, लेकिन खुद को रामभक्त बताने वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. वो रामजी पर चर्चा करने से बच रहे हैं. जिन लोगों ने राम के नाम पर वोट लिया, राम के नाम पर राज किया और कर रहे हैं, वो चर्चा से घबरा क्यों रहे हैं.''

''छत्तीसगढ़ के भांजे हैं श्रीराम''

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, ''हम और हमारे पूर्वज ये मानते हैं कि रामजी छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यहां उनका ननिहाल है. रामजी का गहरा नाता छत्तीसगढ़ से जुड़ा है. रामजी जो यहां के भांजे हैं, उनके घर में चोरी हुई तो हम सभी को इसका दुख है. भूपेश बघेल ने भी 1 लाख 21 हजार का चंदा रामजी के नाम पर दिया है. गांव के लोगों तक ने चंदा दिया है, ऐसे में सब ये चाहते हैं की चोरी करने वाले पकड़े जाएं.''

रिटायर्ड जज करें इसकी जांच-कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, ''सदन में हमारी बातों को नहीं सुना गया. चंदा चोरी की जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई है वो भी दिखावा है, हम चाहते हैं सीबीआई इसकी जांच करे. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए. मुझे तो उम्मीद थी कि आज सदन में सत्ता पक्ष के लोग ही इसपर चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन सदन में वो चुप रहे. बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गज नेता इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बयान से देने से बच रहे हैं.

विपक्ष को दिया जवाब (ETV Bharat)

माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के व्यवस्था देने के बावजूद विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा. विपक्ष अपनी राजनीति करने के लिए विधानसभा को बाधित करने का काम करती है. जनहित के मुद्दों को छोड़कर इस तरह के मुद्दे उठाए गए. जो विधानसभा और राज्य सरकार के विषय के बाहर की चीज है उसपर चर्चा करना गलत है. कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाने में माहिर है: अरुण साव, डिप्टी सीएम

ये पूरा विषय उत्तर प्रदेश का है, ऐसे में उसपर चर्चा करना ठीक नहीं है. हम जनता के लिए जनहित के मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पर उन मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है: श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री

विपक्ष की निंदा

डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को विधानसभा के पटल पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए. लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को छोड़ बस सियासत करने का काम कर रही है.

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