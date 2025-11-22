ETV Bharat / state

राम मंदिर ध्वजारोहण; लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर 23 नवंबर से भारी वाहनों की नो एंट्री, इन रूटों पर गाड़ियों को किया गया डायवर्ट

23 से 26 नवंबर तक अयोध्या जाने वाले सभी भारी और मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी. 26 नवंबर को एक घंटा पहले खुलेगा पट.

भगवान रामलला का दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त.
भगवान रामलला का दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त. (Photo Credit; Ram Janmabhoomi Trust)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 8:51 AM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 8:59 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 23 से 26 नवंबर तक अयोध्या जाने वाले सभी भारी और मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी.

लखनऊ से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और अयोध्या को जोड़ने वाले हाईवे को 23 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा. यह डायवर्जन 26 नवंबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगा. छोटे वाहनों के मार्ग में भी बदलाव (डायवर्जन) किया जा सकता है. खुफिया एजेंसियां चौबीसों घंटे हाईवे पर गहन निगरानी रखेंगी.

एक घंटा पहले खुलेगा पट : 26 नवंबर को सुबह एक घंटे पहले यानी 6 बजे ही मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा. देर शाम तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 26 नवंबर को अधिक भीड़ होने की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए मंदिर परिसर में पहले से ही दर्शन के लिए नए रूट और बैरियर लगाए जाने की व्यवस्था बना रहा है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सप्त ऋषियों के मंदिर में दर्शन करने जायेंगे. ध्वजारोहण आयोजन संपन्न होने के बाद अतिथियों को व्यवस्था पूर्वक दर्शन कराया जाएगा.

दूसरे दिन 26 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए एक घंटा पहले ही मंदिर का पट खोल दिया जाएगा, जिससे श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे. अयोध्या में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को दर्शन प्राप्त हो जिसके लिए ट्रस्ट एक बड़ी व्यवस्था तैयार की है. मंदिर में 6 पंक्तियों से प्रवेश करेंगे.

इस तरह रहेगा डायवर्जन-

  • अंबेडकरनगर की ओर से आने वाले वाहन कूदा केशवपुर से अवारी का सगरा होते हुए इटौरा, जलालपुर से जाएंगे.
  • सुलतानपुर से आने वाले वाहनों को कुठेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गंतव्य के लिए भेजा जाएगा.
  • रायबरेली से आने वाले वाहनों की हलियापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गंतव्य के लिए भेजा जाएगा.
  • आजमगढ़, अंबेडकरनगर से आने वाले वाहनों को मोहन्ना मोड़ अंबेडकरनगर से दोस्तपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गंतव्य के लिए भेजा जाएगा.
  • बाराबंकी की ओर से आने वाले वाहनों को मिटरिया रामसनेही घाट से हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्प्रेस-वे से गतव्य के लिए भेजा जाएगा.
  • बस्ती की ओर से आने वाले वाहनों को लोलपुर से नवाबगंज गोंडा की ओर डायवर्जन किया जाएगा.
  • गोंडा की ओर से नवाबगंज से आने वाले वाहनों को लकड़मंडी से लोलपुर से बस्ती की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • गोरखपुर से आने वाले वाहनों को लिंक एक्सप्रेस-वे होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा.
  • गोरखपुर- संतकबीरनगर-बस्ती से आने वाले वाहनों को फुटहिया चौकी थाना कोतवाली नगर से कलयारों से टांडा-अकबरपुर-दोस्तपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा.
  • गोरखपुर की ओर से आने वाने वाहनों को संतकबीर नगर (खलीलाबाद), मंझरिया तिराहा से कटका से मैनसिर, धनघटा होते हुए बिल्हरवाट फ्लाईओवर से अंबेडकरनगर, दोस्तपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा.
  • गोरखपुर, संतकबीरनगर, बांसी, मेंहदावल, डुमरियागंज, उत्तरौला, बलरामपुर, गोंडा से आने वाले वाहन जरवल रोड तिराहा से वापस आकर बहराइच की ओर जाकर टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली सीतापुर-लखनऊ मार्ग से मिलेंगे.
  • बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती से अयोध्या होकर लखनऊ जाने वाले वाहनों को टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली-सीतापुर लखनऊ मार्ग गर डायवर्ट किया जाएगा.
  • कानपुर की और से आने वाले वाहनों को कानपुर, उन्नाव, मौरावा, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, चंद सराय से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहनों को मोहान, जुनावगंज से मोहनलालगंज-गोसाईगंज से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर डायवर्ट किया जाएगा.
  • सीतापुर, शाहजहांपुर से आने वाले वाहनों को आईआईएम रोड दुबग्गा से आलमबाग, नहरिया से शहीदनगर होते हुए अहीमामऊ से होते हुए पूर्वांचल एक्स्प्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा.
  • सुलतानपुर की ओर से आने वाले वाहन बीकापुर से नन्सा तारुन रोड (अंबेडकरनगर रोड) होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • सुलतानपुर रोड की ओर से आने वाले पाहन पिपरी मोड़ रोड सुलतानपुर से रामपुर भगन, तारून, हैदरगंज, भीटी (अंबेडकरनगर रोड) होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • रायबरेली रोड की ओर से आने वाले वाहन मिल्कीपुर चौराहा थाना इनायतनगर से दाहिने हैरिग्टनगंज होते हुए खजुरहट (कोतवाली बीवषपुर) सुलतानपुर रोड वाया मिल्कीपुर-अमानीगंज रोड होते हुए रादौली अयोध्या नेशनल हाई-वे-27 होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • अंबेडकरनगर की ओर से आने वाले वाहन पूरा बाजार तिराहा (थाना महराजगंज) से बिलहरघाट, जलालपुर सुलतानपुर रोड से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • अंबेडकरनगर की ओर जाने वाले वाहन यादव नगर थाना अहिरौली, अंबेडकरनगर से भीटी, हैदरगंज, बेरु बाजार चौरे बाजार से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ अनुष्ठान.
ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ अनुष्ठान. (Photo Credit; Ram Janmabhoomi Trust)

मंडप पूजन और देवता आह्वान के साथ ध्वज पूजन शुरू : राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है. राम जन्मभूमि परिसर में वैदिक आचार्य ने अनुष्ठान की शुरुआत भगवान रामलला के दर्शन और स्तुति से शुरू की. वैदिक आचार्य चंद्रभान शर्मा, उपाचार्य रविंद्र पैठणे, यज्ञ के ब्रह्मा व आचार्य पंकज शर्मा के नेतृत्व में 108 वैदिक आचार्यों ने सरयू जल शुद्धिकरण कर यज्ञ मंडप की पूजा आराधना की. अनुष्ठान में शामिल 27 यजमानों ने मंडप की परिक्रमा की.

यज्ञशाला में प्रवेश कर उत्सव प्रतिमा और रामार्चा पूजन कर देवताओं का आह्वान किया गया. गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडष मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया. अनुष्ठान के मुख्य यजमान और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि परिसर में बने यज्ञ मंडप में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद प्रवेश हुआ. वैदिक आचार्यों ने देवता आह्वान, अनुष्ठान पूजन के बाद हवन कुंड में आहुति डाली.

उन्होंने बताया कि 24 नवंबर तक लगभग 6 घंटे यह अनुष्ठान चलेगा. शेषावतार मंदिर और परकोटा के सभी मंदिरों में भी वैदिक आचार्य के द्वारा यजमान के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं. हर दिन रामचरितमानस पाठ, बाल्मीकि रामायण का पाठ और श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ हो रहा है.

यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण; पहले दिन हुआ प्रायश्चित पूजन, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, अतिथियों को दिया जाएगा विशेष प्रसाद

Last Updated : November 22, 2025 at 8:59 AM IST

TAGGED:

AYODHYA NEWS
RAM MANDIR DHWAJAROHAN
RAM MANDIR FLAG
राम मंदिर ध्वजारोहण रूट डायवर्ट
RAM MANDIR DHWAJAROHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.