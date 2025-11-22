ETV Bharat / state

राम मंदिर ध्वजारोहण; लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर 23 नवंबर से भारी वाहनों की नो एंट्री, इन रूटों पर गाड़ियों को किया गया डायवर्ट

भगवान रामलला का दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त. ( Photo Credit; Ram Janmabhoomi Trust )

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 23 से 26 नवंबर तक अयोध्या जाने वाले सभी भारी और मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी. लखनऊ से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और अयोध्या को जोड़ने वाले हाईवे को 23 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा. यह डायवर्जन 26 नवंबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगा. छोटे वाहनों के मार्ग में भी बदलाव (डायवर्जन) किया जा सकता है. खुफिया एजेंसियां चौबीसों घंटे हाईवे पर गहन निगरानी रखेंगी. एक घंटा पहले खुलेगा पट : 26 नवंबर को सुबह एक घंटे पहले यानी 6 बजे ही मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा. देर शाम तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 26 नवंबर को अधिक भीड़ होने की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए मंदिर परिसर में पहले से ही दर्शन के लिए नए रूट और बैरियर लगाए जाने की व्यवस्था बना रहा है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सप्त ऋषियों के मंदिर में दर्शन करने जायेंगे. ध्वजारोहण आयोजन संपन्न होने के बाद अतिथियों को व्यवस्था पूर्वक दर्शन कराया जाएगा. दूसरे दिन 26 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए एक घंटा पहले ही मंदिर का पट खोल दिया जाएगा, जिससे श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे. अयोध्या में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को दर्शन प्राप्त हो जिसके लिए ट्रस्ट एक बड़ी व्यवस्था तैयार की है. मंदिर में 6 पंक्तियों से प्रवेश करेंगे.