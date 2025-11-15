राम मंदिर में 25 नवंबर को नहीं मिलेगा प्रवेश; 26 को भी नहीं होंगे VIP दर्शन, सीता रसोई में बन रहा रामलला का भोग प्रसाद
सुरक्षा को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व जिला प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 5:10 PM IST
अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी निगरानी में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चरम पर हैं. ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में उपस्थित रहेंगे.
इस भव्य अवसर पर लगभग 7500 अतिविशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है. देशभर से संत-महात्मा, धर्माचार्य, विद्वान और विशेष आमंत्रित मेहमान भी इस अद्वितीय समारोह के साक्षी बनेंगे. ध्वजारोहण की गरिमा और सुरक्षा को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. 25 नवंबर को वीआईपी व आम श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा.
प्रशासन ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वे उक्त तिथि को अयोध्या न पहुंचें और अनावश्यक भीड़ से बचें. जिन लोगों को आमंत्रण दिया गया है, उन्हीं लोगों को मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक परकोटा, सप्त मंडपम समेत अन्य नवनिर्मित मंदिरों में अभी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे. श्रद्धालुओं को इसके लिए अभी कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा.
ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, जिसके कारण आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं कराया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि 24 की रात्रि 12:00 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और इस पूरे आयोजन को पूरे देशवासी अपने घर पर बैठकर देख सकेंगे. उन्होंने बताया कि अयोध्या नगर में कई स्थानों पर विकास प्राधिकरण के द्वारा बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिस पर यह आयोजन लाइव दिखाए जाएगा. 25 नवंबर को आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और देशवासियों से घरों में ही बैठकर ध्वजारोहण के उत्सव में शामिल होने और दर्शन करने की अपील की है.
26 नवंबर को भी बंद रहेंगे वीआईपी दर्शन : सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को भी वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. ध्वजारोहण समारोह के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को सामान्य करने और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा इकाइयां तैनात हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है.
सीता रसोई में बन रहा रामलला का भोग प्रसाद : राम मंदिर में विराजमान रामलला समेत अन्य देवी देवताओं के भोग लगाए जाने की व्यवस्था के लिए परकोटा में मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर के पास अंडर ग्राउंड फ्लोर पर सीता रसोई का उद्घाटन किया गया. वैदिक आचार्यों के द्वारा विधि विधान से पूजन के बाद भगवान का भोग प्रसाद तैयार किया गया. राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के मुताबिक, मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित माता अन्नपूर्णा देवी के मंदिर के पास एक रसोई को तैयार किया गया है. जहां पर भगवान को लगने वाले भोग वाले व्यंजनों को तैयार किया जाएगा. रामलला को हर दिन चार समय भोग की व्यवस्था है. इसमें बाल भोग-रोज सुबह रामलला को काढ़ा, दलिया, पराठा, आलू टिक्की, तहरी, पोहा जैसे हल्के भोजन का भोग लगाया जाता है. राजभोग- दोपहर में रामलला को दाल, चावल, रोटी, पूड़ी, सब्जी, सलाद और खीर का भोग लगाया जाता है. संध्या भोग- शाम को मीठा और नमकीन व्यंजन शामिल होते हैं, वहीं शयन काल के लिए भोजन और गर्म दूध का भोग लगाया जाता है.
यह भी पढ़ें : 24 नवंबर की शाम से ही बंद हो जाएगा राम मंदिर में दर्शन, 26 को सुबह 7 बजे से मिलेगा प्रवेश