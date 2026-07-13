राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: कांकेर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने किया प्रदर्शन
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भक्तों को छलने और भगवान को धोखा देने का काम किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 8:15 PM IST
कांकेर: अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दान किए गए पैसों की चोरी पर सियासत जारी है. कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांकेर में भी प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहर के पुराना बस स्टैंड में जुटे और नारे लिखे तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और चढ़ावा एवं चंदा गड़बड़ी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आस्था और श्रद्धा से जुड़े विषयों में किसी भी प्रकार की अनियमितता गंभीर चिंता का विषय है और पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस
कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर ने कहा, ''हमने पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनको यहां से बाहर खदेड़कर निकाला. अब हम चोरों से लड़ रहे हैं जिन्होने भगवान के घर से चोरी कर ली है. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. कांग्रेस ने कहा कि कई लोगों और समाज विशेष ने कई कीमते तोहफे दिए जिनका कोई अता-पता नहीं है.
प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने किया प्रदर्शन
जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव ने कहा कि धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे और चंदे की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है. उन्होंने मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की.