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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का RSS और BJP पर हमला

टीएस सिंहदेव ने कहा, जिनका पंजीयन नहीं वो न्यास में कैसे, राम जी ही कर रहे सब उजागर. देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 6:15 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 6:24 PM IST

8 Min Read
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सरगुजा: राम मंदिर में हुए चंदा चोरी केस मामले में कांग्रेस केंद्र और आरएसएस पर हमलावर है. कांग्रेस इसे देश के सनातनी लोगों के साथ विश्वासघात बता रही है और लगातार प्रदर्शन भी कर रही है. ईटीवी भारत की टीम ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की.


सवाल: किस तरह की बात आप लोगों की तरफ से देखी जा रही है? क्या लगता है कि राम मंदिर में इस तरह की अनिमितताएं और अभी तक जो बातें सामने आ रही उसमें कांग्रेस का क्या रोल है ?

जवाब: श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लोग 500 साल से हजारों लाखों लोग जुड़े रहे. कानूनी विवाद चला, दो पक्ष रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, न्यास का गठन हुआ, मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई और मंदिर बनकर तैयार हो गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक स्वतंत्र न्यास के गठन की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया कि जो पक्षकार हैं, जो इस आंदोलन की पहल कर रहे थे, वे भी इसमें रहेंगे और साथ ही निष्पक्ष लोगों को रखा जाएगा. पहले चरण का उद्देश्य मंदिर बनाना था, जो पूरा हो गया. दूसरे चरण में मंदिर की देखरेख, उसका प्रबंधन, श्रद्धालुओं की भीड़ का नियंत्रण, चढ़ावे का हिसाब और उसका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए न्यास की भूमिका रहेगी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी (ETV Bharat)

इसमें यह देखने में मिला कि एक संस्था विशेष से जुड़े हुए लोग ही इस न्यास के सदस्य बनाए गए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग ही इसमें बनाए गए. वो कहते थे कि हम तो सामाजिक संगठन के रूप में काम करते हैं. हमारा कोई पंजीयन नहीं है, हमारी कोई सदस्यता नहीं है, हमारा कोई आय नहीं है. गुरु दक्षिणा में जो राशि मिलती है वह हमारी है. लेकिन विगत दशकों में वह सीधे तौर पर राजनीति में भाग लेते हुए दिख रहे हैं. तो एक समूह जो पंजीकृत नहीं है, जो कोई जवाबदेही राशियों के संबंध में देने के लिए अपने आप को कानूनी रूप से बाध्य नहीं मानते, जो सदस्यता की सूची तक नहीं रखते, उनको हजारों करोड़ के चढ़ावे के प्रबंधन की जवाबदारी एक राजनीतिक निर्णय से मिल जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पक्ष लोगों को आप बनाइए और आपने पक्ष रखने वाले लोगों को उसमें सदस्य बना दिया.

चार पीठ हैं और चार शंकराचार्य हैं, उनसे जुड़े हुए कोई भी शंकराचार्य उसमें सदस्य नहीं हैं. अन्य ऐसे निष्कलंक छवि के समाज में काम करने वाले देशवासी इसमें एक भी नहीं हैं. कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या ऐसे कोई नहीं है, जो पैसों की व्यवस्था या फाइनेंस से जुड़े हुए हों. इनकम टैक्स से जुड़े हुए निष्कलंक व्यक्ति जो सलाह दे सकते थे वो इससे जुड़े हुए नहीं हैं. जुड़े हुए कौन हैं, शत प्रतिशत आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं. आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं उसके सदस्य हैं, तो जो आपको उचित लगता है, उसे आपने जगह दे दी. जवाबदेही तय होनी चाहिए थी. चढ़ावा राशि का गबन हुआ और बार-बार हुआ है.

जमीन खरीदी का मामला 2021 से उठ रहा है. 2 करोड़ के आसपास की जमीन मान लीजिए कि मैं खरीदता हूं. आज 16 तारीख है, 16 जुलाई को मैंने दो करोड़ की जमीन खरीदी और 16 जुलाई 2026 को ही मुझसे न्यास उस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद लेता है. यानी मुझे सीधा-सीधा 16.5 करोड़ का लाभ पहुंचा देता है. ये कौन है जिसने जमीन खरीदी. उस पैसे का उपयोग कहां पर किया, क्या किया? एक करोड़ 73 लाख रुपए में एक और खरीदी गई जमीन को 29.68 करोड़ में न्यास को बेच दिया जाता है. एक और जमीन 1.96 करोड़ में एक व्यक्ति खरीदता है और न्यास उनको 6.45 करोड़ दे देता है. एक और व्यक्ति 9 लाख में एक जमीन को खरीदता है और न्यास उसको 98.2 लाख रुपए उसके दे देती है. प्रबंधन की गड़बड़ी तो साफ दिखाई दे रही है. जिनपर आरोप है उन लोगों की जवाबदारी कहीं भी तय नहीं की गई.

आपका दिल्ली में 200 करोड़ का कार्यालय बन जाता है और आप कहेंगे कि हम तो इसका हिसाब नहीं देंगे. इस बात को मैं तो क्या कोई भी स्वीकार नहीं करेगा. संघ ने अच्छे काम भी किए हैं. जहां कहीं भी बाढ़ आई, भूकंप की त्रासदी हुई आपने वहां जाकर काम किया, लोगों की मदद की. लेकिन ये बताना चाहिए कि वहां क्यों गड़बड़ी हुई और बीजेपी के जो दफ्तर बने उसके लिए पैसे कहां से आए.

सवाल: आपको क्या लगता है कि मंदिर का पैसा वहां पर लगाया गया ?

जवाब: जब तक जांच ना हो तब तक तो संदेह के दायरे की बात है कि आखिर यह पैसा कहां जा रहा है. पैसा किसके पास जा रहा है ये पता चलना चाहिए. जवाबदेही तय होगी तो सबकुछ साफ हो पाएगा. अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप पर उंगली क्यों उठेगी.

सवाल: चंदा चोरी जैसे आरोप पब्लिक में हैं, जब कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए तो उनसे ये सवाल कर दिया गया कि आपने कितना चंदा दिया ?

जवाब: इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए. एक तरफ आप कहते हो कि कांग्रेसी तो राम जी को मानते ही नहीं, उनके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते, दूसरी तरफ आपने कांग्रेस के साथियों को सवाल उठाने का मौका दे दिया. करोड़ों कांग्रेसियों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है. भगवान राम तो सबके हैं. दरअसल, यह कोई इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला नहीं है कि पैसा कौन दे रहा है, पता ही न चल पाए कि पैसा देते जाओ और बाद में पता चले कि जो बॉन्ड में पैसा दे रहे हैं, उन्हीं को ठेके मिल रहे हैं. धर्म से जुड़े चंदे का मामला है, इसलिए इसमें पारदर्शिता जरूरी होनी चाहिए थी. मैं तो कहता हूं कि व्यवस्था ऐसी बनाएं कि किसने क्या दिया, इसके लिए किसी को बाध्य न किया जाए, लेकिन जितना भी चंदा आया है और उसका क्या उपयोग हुआ, उसका हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए था.


सवाल: देश में एक बड़ी आबादी सनातन धर्म को मानने वाली है. बीते 30-40 सालों में देश में एक माहौल देखा गया कि भाजपा सनातनियों को लीड करती दिखी. क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप ?

जवाब: सनातन धार्मिक परंपरा है और जो अब सनातनी अपने आप को कहते हैं वो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं. अपने संगठन के रूप में नाम का लाभ लेना चाहते हैं. कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था शक्तिपीठों के संबंध में. सती पीठ कहिए या शक्तिपीठ कहिए 51 हैं या 52 हैं. विश्व हिंदू परिषद के अगुवा ने जब परमाणु विस्फोट अटल बिहारी जी के समय हुआ तो उन्होंने कहा कि हम यहां एक और मंदिर बनाएंगे. यह 53वां शक्तिपीठ होगा. तो कैसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए धर्म का उपयोग करके आप सनातनी परंपरा को ताक पर रख कर ये काम करना चाह रहे थे. सनातनी परंपरा क्या है, एक सत्य और तथ्य जो चला आ रहा है, जिसको हम समाज में स्वीकार करते हैं. आपने फायदे के लिए कुछ लोग उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं.भगवान शिवजी सती जी को लेकर जा रहे थे तब भगवान विष्णु जी के चक्र से सती जी के शरीर के अंग भंग हुए. जहां-जहां उनके अंग गिरे, उन 51-52 स्थानों को हम शक्ति पीठ या सती पीठ रुप में पूजते हैं. अब यह समझने की बात है कि ये सनातनी कैसे हैं, जहां परमाणु विस्फोट हुआ वहां कह देंगे कि 53वां शक्तिपीठ बनाएंगे.

ये लोग कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया जिसके लिए लोग 500 सालों से निर्माण की आशा देख रहे थे. रामजी को लाने वाले फिर चुनाव कैसे हार गए. सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए. जिन लोगों पर आरोप है उनकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. ये सभी सनातनी और धर्मावलंबी चाहते हैं.

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Last Updated : July 18, 2026 at 6:24 PM IST

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