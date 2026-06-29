ETV Bharat / state

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: पवन खेड़ा का RSS और BJP पर सियासी हमला

पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में कोई योगदान नहीं है.

RAM TEMPLE DONATION THEFT CASE
पवन खेड़ा का RSS और BJP पर सियासी हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रायपुर आते ही बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला. अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन से पहले खेड़ा ने जहां संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया, वहीं राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद और आरएसएस पर ऐसे आरोप लगाए, जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है.


राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर कसा तंज

रविवार देर रात रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा सीधे अभनपुर रवाना हो गए. यहां वे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. पवन खेड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है. पवन खेड़ा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की जाएगी.


राम और सत्ता के नाम पर चोरी करने का आरोप

राम मंदिर के चढ़ावा में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला. खेड़ा ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट आरएसएस का प्रयोग था और उसकी निगरानी में बना. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस भगवान राम ने सिद्धांतों के लिए राजपाट छोड़ दिया, उन्हीं के नाम पर सत्ता हासिल करना और फिर चढ़ावे में चोरी जैसे आरोप सामने आना बेहद गंभीर है.



इंद्रेश कुमार के बयान पर किया पलटवार

आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा. पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अयोध्या से लेकर उज्जैन तक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ऐसे संगठनों की साख लगातार गिर रही है. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था को सबसे ज्यादा चोट ऐसे लोगों ने पहुंचाई है और इनके बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए.

राहुल गांधी भी प्रशिक्षण शिविर में हो चुके हैं शामिल

अभनपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर संगठनात्मक मजबूती के संदेश के साथ समाप्त हो रहा है, लेकिन समापन से पहले पवन खेड़ा के तीखे राजनीतिक हमलों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस को धार्मिक और वैचारिक दोनों मोर्चों पर घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ने वाली है.

राहुल गांधी देंगे जिला अध्यक्षों को पार्टी का गुरु मंत्र, रायपुर के अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू

2023 की हार से सबक, 2028 की जीत का लक्ष्य, राहुल गांधी देंगे कांग्रेस को नया मंत्र, अभनपुर में तैयार होगी संगठन की नई फौज

पाकिस्तानी युवक की हत्या मामले में 2 नाबालिग सहित 5 गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड को परेशान करने पर दफनाया था जिंदा

TAGGED:

RAM MANDIR
PAWAN KHERA
RSS
ABHANPUR
RAM TEMPLE DONATION THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.