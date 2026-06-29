राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: पवन खेड़ा का RSS और BJP पर सियासी हमला
पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में कोई योगदान नहीं है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 10:21 AM IST
रायपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रायपुर आते ही बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला. अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन से पहले खेड़ा ने जहां संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया, वहीं राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद और आरएसएस पर ऐसे आरोप लगाए, जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर कसा तंज
रविवार देर रात रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा सीधे अभनपुर रवाना हो गए. यहां वे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. पवन खेड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है. पवन खेड़ा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की जाएगी.
टूट गया, टूट गया, टूट गया।— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 27, 2026
महमूद ग़ज़नी का रिकॉर्ड टूट गया। और उस रिकॉर्ड को तोड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 42 दिनों में 70 बार भगवान राम के मंदिर को लूटा गया।
शास्त्रों ने देव द्रव्य की चोरी को अक्षम्य माना है। हिंदू धर्म के इन स्वयंभू ठेकेदारों ने देव द्रव्य की चोरी की है। pic.twitter.com/Mnm2ZgPwwb
राम और सत्ता के नाम पर चोरी करने का आरोप
राम मंदिर के चढ़ावा में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला. खेड़ा ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट आरएसएस का प्रयोग था और उसकी निगरानी में बना. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस भगवान राम ने सिद्धांतों के लिए राजपाट छोड़ दिया, उन्हीं के नाम पर सत्ता हासिल करना और फिर चढ़ावे में चोरी जैसे आरोप सामने आना बेहद गंभीर है.
इंद्रेश कुमार के बयान पर किया पलटवार
आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा. पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अयोध्या से लेकर उज्जैन तक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ऐसे संगठनों की साख लगातार गिर रही है. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था को सबसे ज्यादा चोट ऐसे लोगों ने पहुंचाई है और इनके बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए.
राहुल गांधी भी प्रशिक्षण शिविर में हो चुके हैं शामिल
अभनपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर संगठनात्मक मजबूती के संदेश के साथ समाप्त हो रहा है, लेकिन समापन से पहले पवन खेड़ा के तीखे राजनीतिक हमलों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस को धार्मिक और वैचारिक दोनों मोर्चों पर घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ने वाली है.
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