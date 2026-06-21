ETV Bharat / state

राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले में चंपत राय की हो गिरफ्तारी, दिग्विजय सिंह ने पीएम को बताया मार्केटिंग के उस्ताद

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मंदिर निर्माण के बाद दान की राशि से चंपत राय ने जमीन खरीदी में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया.

Digvijay Singh on Champat Rai
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: अयोध्या के राम मंदिर में 200 करोड़ से ज्यादा की चंदा चोरी और गबन के मामले जहां नित नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने अब सीधे तौर पर संपत राय की गिरफ्तारी की मांग की है. पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि चंपत राय जमीनों की हेरा फेरी के कई मामलों में घिरे हुए हैं. फिर भी भाजपा इन्हें क्यों चिपकाए बैठी है?

देश भर के राम भक्त इस गबन और चंदा चोरी से बहुत दुखी हैं

एक निजी विवाह समारोह में शामिल होने रविवार को इंदौर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, देश भर के राम भक्त इस गबन और चंदा चोरी से बहुत दुखी हैं. हमारे चंदे की राशि से राम मंदिर बनाने के लिए जो पैसा आया वह करोड़ों रुपए कहां गया पता नहीं? मंदिर निर्माण के बाद जो दान राशि आई तो इसी चंपत राय ने जमीन खरीदी में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया. वहीं मिलीभगत करके चंपत राय जैसे लोगों से जुड़े हुए लोग अस्थाई रूप से अधिकारी, कर्मचारी बन गए जो चंदा चोरी में शामिल हैं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने चंपत राय के ड्राइवर का जिक्र करते हुए कहा टिन्नू यादव, चंपत राय का ड्राइवर है जिसका वेतन ₹20000 रुपये है. लेकिन उसके पास आलीशान बंगले और तमाम तरह की गाड़ियां हैं. भ्रष्टाचार के कई मामलों में चंपत राय लिप्त हैं फिर भी भाजपा उन्हें जाने क्यों साथ में चिपकाए हुए है. जबकि उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होना चहिए. उनके अलावा अनिल नामक एक अन्य शख्स की भी उन्होंने संदिग्ध भूमिका बताई.

नीट परीक्षा को पारदर्शी रूप से कराने में शिक्षा मंत्री फेल हो चुके हैं

इस दौरान उन्होंने आज संपन्न हुई नीट की परीक्षा को लेकर कहा, इस परीक्षा को पारदर्शी रूप से कराने में शिक्षा मंत्री तो फेल हो चुके हैं, जबकि मोदी जी इस बार कितने सफल हो पाते हैं यह दो-चार दिन में पता चलेगा. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पर आपत्ति के सवाल पर कहा कि नमाज हो या योग सड़क पर नहीं होना चाहिए. लेकिन मोदी जी तो मार्केटिंग के उस्ताद हैं वह जैसा चाहे करवा सकते हैं.

TAGGED:

DIGVIJAY SINGH INDORE
DIGVIJAY SINGH ON CHAMPAT RAI
DIGVIJAY SINGH RAM TEMPLE DONATION
RAM TEMPLE DONATION DIGVIJAY SINGH
DIGVIJAY SINGH MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.