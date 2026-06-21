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राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले में चंपत राय की हो गिरफ्तारी, दिग्विजय सिंह ने पीएम को बताया मार्केटिंग के उस्ताद

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ( ETV Bharat )