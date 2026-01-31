अयोध्या में राम मंदिर में 30 अप्रैल तक पूरे होंगे निर्माण कार्य, तीन वर्ष तक रहेगी कंपनी की एक यूनिट

ETV Bharat / state

अयोध्या में राम मंदिर
अयोध्या में राम मंदिर
January 31, 2026

अयोध्या : राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी. बैठक के अंतिम दिन मंदिर के शेष निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित सभी निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरे होने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि अब एलएंडटी और टाटा को अपना कार्यक्रम देना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने स्टाॅफ को धीरे-धीरे यहां से अन्य जगह पर स्थापित करेंगे. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण अब यह है कि निर्माण कंपनियों का कार्य किसी भी हालत में 30 अप्रैल से आगे नहीं रखा जाएगा. 31 मार्च से 30 अप्रैल बिल वगैरह के भुगतान और कागजों के लेन-देन के लिए होगा.

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी जानकारी

उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा दिए गए परफॉर्मेंस गारंटी के तहत एक यूनिट मंदिर परिसर की देखरेख में तीन वर्ष तक के लिये रखी जाएगी, जो कि किसी प्रकार की समस्या या मेंटेनेंस के लिए होगी. किसी प्रकार की समस्या या मेंटेनेंस होगी तो वह स्वयं निदान कर पाएगी या फिर वह अपने मुख्यालय से संपर्क करके इस कार्य को करेंगे.

उन्होंने कहा कि जिन अन्य संस्थाओं से कार्य लिया गया है, वह सभी कार्यों के कागजात जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है अब उसको ट्रस्ट टेकओवर कर लेगा. उन्होंने कहा कि जो कार्य मार्च-अप्रैल से आगे बढ़ेगा, वह मुख्य रूप से ऑडिटोरियम का कार्य है.

उन्होंने कहा कि यह सितंबर से अक्टूबर या नवंबर तक पूरा होगा. उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम 30 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाएगा. उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में 1800 से 1900 करोड़ व्यय की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से निर्माण एजेंसियों को 1600 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है.

वहीं अयोध्या कैंसर हॉस्पिटल खोले जाने के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है कि 5 से 8 एकड़ ज़मीन जो राजा अयोध्या को देनी थी वो अभी संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि नए राजा के नाम पर अभी प्रापर्टी पर नाम चढ़ा है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है. जिस पर समीक्षा की गई है.

कुल मिलाकर एक महीने में उनका कार्य संपन्न हो जाएगा. उन्होंने बताया कि जिस संस्था को वहां हॉस्पिटल बनाना है, उसने डिज़ाइन बना लिया है. इसके साथ नगर क्षेत्र में जो 300 बेड का सरकारी अस्पताल बनाए जाना था, उसके लिए ASI से अनुमति की आवश्यकता थी. 30 तारीख को दिल्ली में सुनवाई हुई है. उन्होंने कहा कि पता लगाऊंगा कि उसमें क्या प्रगति हुई है.



रामनवमी के बाद राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने के बाद परिसर के अन्य मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए अनुमति प्राप्त होगी. निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने बताया कि 15 फरवरी से राम जन्मभूमि परिसर में स्थित अन्य मंदिरों में दर्शन की सुविधा मिलनी चाहिए. जिसमें पहले लोवर प्लिंथ और परकोटा को कर दें, लेकिन संभवत: मार्च में ही अनुमति देंगे.

