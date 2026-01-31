ETV Bharat / state

अयोध्या में राम मंदिर में 30 अप्रैल तक पूरे होंगे निर्माण कार्य, तीन वर्ष तक रहेगी कंपनी की एक यूनिट

अयोध्या में राम मंदिर (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

अयोध्या : राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी. बैठक के अंतिम दिन मंदिर के शेष निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित सभी निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरे होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अब एलएंडटी और टाटा को अपना कार्यक्रम देना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने स्टाॅफ को धीरे-धीरे यहां से अन्य जगह पर स्थापित करेंगे. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण अब यह है कि निर्माण कंपनियों का कार्य किसी भी हालत में 30 अप्रैल से आगे नहीं रखा जाएगा. 31 मार्च से 30 अप्रैल बिल वगैरह के भुगतान और कागजों के लेन-देन के लिए होगा. राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा दिए गए परफॉर्मेंस गारंटी के तहत एक यूनिट मंदिर परिसर की देखरेख में तीन वर्ष तक के लिये रखी जाएगी, जो कि किसी प्रकार की समस्या या मेंटेनेंस के लिए होगी. किसी प्रकार की समस्या या मेंटेनेंस होगी तो वह स्वयं निदान कर पाएगी या फिर वह अपने मुख्यालय से संपर्क करके इस कार्य को करेंगे. उन्होंने कहा कि जिन अन्य संस्थाओं से कार्य लिया गया है, वह सभी कार्यों के कागजात जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है अब उसको ट्रस्ट टेकओवर कर लेगा. उन्होंने कहा कि जो कार्य मार्च-अप्रैल से आगे बढ़ेगा, वह मुख्य रूप से ऑडिटोरियम का कार्य है.