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अयोध्या : मंदिर निर्माण संपन्न, अब कारसेवकों के सम्मान में बनेगा विजय स्तंभ

1800 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ भव्य राम मंदिर ( Photo Credit; ETV Bharat )

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अयोध्या : भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में शुक्रवार को राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई. इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मीडिया कर्मियों को राम मंदिर का भ्रमण कराया गया. इस दौरान मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है. मंदिर निर्माण पर अब तक 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. 2020 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसके पहले जो आंदोलन था, 2014 से मैं साक्षी हूं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था. मंदिर निर्माण की आस भले ही छोटी थी, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा निकला है. इसे केवल दैविक परिणाम ही कहा जा सकता है, इससे हम सबको प्रेरणा मिली है. 1800 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ भव्य राम मंदिर (Video Credit; ETV Bharat) अस्थाई मंदिर स्थल पर जलेगी अखंड ज्योति

मंदिर निर्माण के दौरान श्री रामलला 4 वर्ष तक जिस अस्थाई मंदिर में विराजमान रहे, अब वहां 24 घंटे अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित हो रही है. लकड़ी से बने उस अस्थाई मंदिर के ढांचे को संरक्षित किया गया है. उसके अंदर पूरे टेंट को भी रखा जाएगा. इसके लिए आधुनिक तकनीकी से अखंड ज्योति की व्यवस्था बनाई गई है, जो श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करेगी.

