अयोध्या : मंदिर निर्माण संपन्न, अब कारसेवकों के सम्मान में बनेगा विजय स्तंभ
कारसेवकों पर गोली चलवाने को लेकर बोले नृपेंद्र मिश्र- 90 फीसदी ऐसे मामले राजनीतिक होते हैं
अयोध्या : भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में शुक्रवार को राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई. इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मीडिया कर्मियों को राम मंदिर का भ्रमण कराया गया. इस दौरान मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है. मंदिर निर्माण पर अब तक 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. 2020 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसके पहले जो आंदोलन था, 2014 से मैं साक्षी हूं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था. मंदिर निर्माण की आस भले ही छोटी थी, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा निकला है. इसे केवल दैविक परिणाम ही कहा जा सकता है, इससे हम सबको प्रेरणा मिली है.
अस्थाई मंदिर स्थल पर जलेगी अखंड ज्योति
मंदिर निर्माण के दौरान श्री रामलला 4 वर्ष तक जिस अस्थाई मंदिर में विराजमान रहे, अब वहां 24 घंटे अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित हो रही है. लकड़ी से बने उस अस्थाई मंदिर के ढांचे को संरक्षित किया गया है. उसके अंदर पूरे टेंट को भी रखा जाएगा. इसके लिए आधुनिक तकनीकी से अखंड ज्योति की व्यवस्था बनाई गई है, जो श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करेगी.
कारसेवकों की स्मृति में बन रहा स्तंभ
राम मंदिर में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े स्थलों को संरक्षित किए जाने के साथ कारसेवकों की स्मृति में एक स्तंभ का भी निर्माण किया जा रहा है. सप्त मंदिरों के निकट लोहे और अन्य विभिन्न धातु से स्तंभ को बनाया जा रहा है, जो अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा.
कारसेवकों पर गोली चलवाने का मामला राजनीतिक
राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1990 में कारसेवकों पर गोली चलवाने को लेकर श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने पहली बार अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि गोली चलवाने के 90 फीसदी मामले राजनीतिक होते हैं. मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी की राय 10 फीसदी होती है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह मुलायम सिंह यादव सरकार में प्रमुख सचिव थे और कल्याण सिंह सरकार में भी प्रमुख सचिव थे, जब कल्याण सिंह के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई और कहा गया कि अयोध्या में कानून व्यवस्था खराब हो रही हैं, तो कल्याण सिंह जी ने लिखित आदेश दिया कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी. बता दें कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नृपेंद्र मिश्र प्रमुख सचिव स्तर के अफसर थे. जब से उन्हें श्रीराम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से विपक्ष उनको लेकर सरकार पर निशाना साधता रहता है.
ये भी पढ़ें- कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का काला सच; टेलीग्राम ग्रुप्स पर होता था सौदा, रहें सावधान