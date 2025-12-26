ETV Bharat / state

श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ; 31 दिसंबर को मुख्य आयोजन, जानें पूरा शेड्यूल

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया-पंचांग के मुताबिक 27 दिसंबर से अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो जाएगा.

अयोध्या श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ.
अयोध्या श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 8:02 AM IST

|

Updated : December 26, 2025 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी. 27 दिसंबर 2025 से ही आयोजन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा. 31 दिसंबर को मुख्य आयोजन होगा. कुछ कार्यक्रम 1 और 2 जनवरी 2025 को पूरे होंगे.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष हो रहा है. इसे पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है. प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी के दिन हुई थी. अंग्रेजी तिथि के अनुसार उस समय 22 जनवरी 2024 थी.

भारत में सभी पर्व-त्योहार भारतीय कैलेंडर से मनाए जाते हैं. इसलिए अंग्रेजी तिथियों में बदलाव हो सकता है. प्रथम वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी. वहीं दूसरी वर्षगांठ हिंदू कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय. (Video Credit: ETV Bharat)

27 दिसंबर से अनुष्ठान: चंपत राय ने बताया कि पंचांग के मुताबिक 27 दिसंबर से अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. सभी आयोजन अलग-अलग समय पर पूरे होंगे. संपूर्ण आयोजन 2 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएंगे.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और पेजावार मठ के स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ अयोध्या और दक्षिण भारत के 108 वैदिक आचार्यों के साथ 27 दिसंबर तक मंडल पूजन का आयोजन करेंगे. इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे.

दूसरी पाली में भगवान के उत्सव मूर्ति की पालकी यात्रा निकाली जाएगी. कार्यक्रम के तहत कानपुर की श्री मां आनंदमयी मानस परिवार द्वारा रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अंगद टीला पर 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा. 2 जनवरी तक से प्रत्येक दिन 8 बजे से 2 बजे तक यह पाठ चलेगा.

कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल: इसके साथ ही 29 दिसंबर से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक राम कथा का आयोजन जगतगुरु रामदिनेशाचार्य द्वारा किया जाएगा. 29 और 30 दिसंबर को सायंकाल 5:30 से 7 बजे तक छत्तीसगढ़ के बाबा घासी दास विश्वविद्यालय के युवाओं द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा.

31 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पधारेंगे. लगभग 11 बजे परिसर में पहुंचेंगे. दोपहर 1 बजे अंगद टीला पर संबोधन होगा. वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे.

31 दिसंबर को सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इसमें क्षेत्रीय कवि राम का गुणगान और वंदे मातरम गायन करेंगे. इसके अलावा देश के ख्याति नाम गायक और वादकों को भी बुलाया गया है.

31 दिसंबर को वाराणसी से अंशिका सिंह की प्रस्तुति होगी. 1 जनवरी को अनूप जलोटा , रामकथा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे. फिरोजाबाद का मयूरी डांस ग्रुप और गायिका तृप्ति शाक्य द्वारा रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक प्रस्तुति होगी.

2 जनवरी को सुरेश वाडेकर, संजोली पांडे भगवान श्रीराम की शक्ति पूजा प्रस्तुत करेंगे. शाम 6 से 9 बजे तक शालिनी चतुर्वेदी द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, महिला कथावाचक और आयोजक पर FIR, आरोपियों को थाने लाई पुलिस

Last Updated : December 26, 2025 at 8:46 AM IST

TAGGED:

RAM LALLAS PALKI YATRA AYODHYA
RAM TEMPLE SECOND ANNIVERSARY
RAM MANDIR AYODHYA RITUALS SCHEDULE
राम मंदिर अयोध्या दूसरी वर्षगांठ
AYODHYA RAM TEMPLE LATEST NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.