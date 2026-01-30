ETV Bharat / state

राम ने रावण की आंख में मारी तीर...रामलीला के मंच पर हुआ असली युद्ध

सोनभद्रः जिले में रामलीला मंचन के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए. रामलीला में राम की तीर से रावण हकीकत में एक आंख से अंधा हो गया. फिलहाल रावण का इलाज चल रहा है. यह घटना एक साल पहले हुई थी. पुलिस ने राम का किरदार निभाने वाले युवक सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित के भाई शिवमलाल ने शाहगंज थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अनुसूचित जाति से है. 13 नवंबर 2025 की रात 12:30 बजे उसका भाई सुनील कुमार (20) खैरा गांव में आयोजित रामलीला में रावण का किरदार निभा रहा था. इस दौरान श्रीराम का रोल नैतिक पांडेय (18) निभा रहे थे. मंचन के दौरान नैतिक पांडेय ने द्वेष और ईर्ष्या के चलते तीर चलाया, जो सुनील की आंख में लगी. सुनील की आंख से पानी और खून बहने लगा.

शिवमलाल ने आरोप लगाया कि आयोजक रामसनेही और नैतिक पांडेय ने साजिश के तहत यह घटना की. 14 नवंबर को शिवमलाल ने रामसनेही और नैतिक पांडेय के पास जाकर कहा कि कलाकारों के प्रदर्शन के दौरान चोट लगी है, इसलिए उनका इलाज कराना चाहिए. इस पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद शिवमलाल ने घटना की सूचना शाहगंज थाने में दी.