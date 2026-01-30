राम ने रावण की आंख में मारी तीर...रामलीला के मंच पर हुआ असली युद्ध
सोनभद्र में रामलीला में साजिश के तहत हमला करने का आरोप, राम का किरदार निभा रहे युवक समेत दो के खिलाफ केस दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 8:39 PM IST
सोनभद्रः जिले में रामलीला मंचन के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए. रामलीला में राम की तीर से रावण हकीकत में एक आंख से अंधा हो गया. फिलहाल रावण का इलाज चल रहा है. यह घटना एक साल पहले हुई थी. पुलिस ने राम का किरदार निभाने वाले युवक सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित के भाई शिवमलाल ने शाहगंज थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अनुसूचित जाति से है. 13 नवंबर 2025 की रात 12:30 बजे उसका भाई सुनील कुमार (20) खैरा गांव में आयोजित रामलीला में रावण का किरदार निभा रहा था. इस दौरान श्रीराम का रोल नैतिक पांडेय (18) निभा रहे थे. मंचन के दौरान नैतिक पांडेय ने द्वेष और ईर्ष्या के चलते तीर चलाया, जो सुनील की आंख में लगी. सुनील की आंख से पानी और खून बहने लगा.
शिवमलाल ने आरोप लगाया कि आयोजक रामसनेही और नैतिक पांडेय ने साजिश के तहत यह घटना की. 14 नवंबर को शिवमलाल ने रामसनेही और नैतिक पांडेय के पास जाकर कहा कि कलाकारों के प्रदर्शन के दौरान चोट लगी है, इसलिए उनका इलाज कराना चाहिए. इस पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद शिवमलाल ने घटना की सूचना शाहगंज थाने में दी.
आरोपियों को थाने पर बुलाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वर्तमान में सुनील का इलाज वाराणसी में चल रहा है और उनकी आंख की रोशनी अभी तक वापस नहीं आई है. शाहगंज थानाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा ने बताया कि पीड़ित के भाई शिवमलाल की तहरीर पर नैतिक पांडेय और आयोजक रामसनेही सिंह के खिलाफ एससी एसटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
