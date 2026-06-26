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राम रहीम ने कराया सिरसा डेरे का रेनोवेशन, पैरोल खत्म होने से पहले किया गेट का उद्घाटन, हनीप्रीत भी रही संग

Sirsa Dera Renovation ( ETV Bharat )

सिरसा: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने पेरोल खत्म होने से पहले शाह सतनाम जी धाम के मुख्य गेट का उद्घाटन किया. एक दिन पहले राम रहीम ने पुराने डेरे के रेनोवेशन का उद्घाटन किया था. खास बात ये रही कि समारोह में हनीप्रीत इंसा भी मौजूद थीं. हनीप्रीत डेरा प्रमुख की सबसे करीबी शिष्या और मुंहबोली बेटी हैं. लंबे टाइम के बाद वो राम रहीम के साथ दिखाई दीं. पैरोल पर आने के बाद राम रहीम पहली बार श्रद्धालुओं के बीच दिखाई दिया. अभी तक जितनी बार भी वो जेल से बाहर आया, डेरे के अंदर ही रहा या वीडियो के जरिए अनुयायियों को प्रवचन दिए. राम रहीम के सिरसा डेरे का रेनोवेशन: सिरसा डेरे का रेनोवेशन उसने खुद अपने सामने कराया है. इसी के साथ सिरसा डेरा सच्चा सौदा में कई तरह की सुविधाएं बढ़ गई हैं. डेरे में प्रवेश के लिए तीन विशाल गेट लगाए गए हैं. साध-संगत के लिए होटल भी बनाया गया है, जहां पर वो ठहर सकेंगे. हालांकि, अभी भी डेरा में निर्माण कार्य चल रहा है. इस बीच शुक्रवार शाम को राम रहीम दोबारा रोहतक की सुनारिया जेल चला जाएगा. इससे पहले ही डेरा प्रमुख ने डेरे का शुभ-मुहूर्त कर संगत की सेवा के लिए खोल दिया. इसकी कुछ फोटो भी सामने आईं हैं. राम रहीम ने कराया सिरसा डेरे का रेनोवेशन (ETV Bharat) शाह मस्ताना के समय किया गया था निर्माण: सिरसा के इस डेरे का निर्माण शाह मस्ताना के समय किया गया था. शाह सतनाम भी इस डेरे से ता-उम्र जुड़े रहे. राम रहीम द्वारा गद्दीनशीन होने के बाद यहां से कुछ दूर आगे नए डेरे का निर्माण किया गया. मगर, विवादों में घिरे राम रहीम के जेल चले जाने के बाद पुराना डेरा ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़े अनुयायियों का केंद्र बन गया. इसके बाद नए और पुराने डेरे के प्रेमियों की जमात खड़ी होनी शुरू हो गई. शाह सतनाम जी धाम का मुख्य गेट (ETV Bharat) पैरोल पर आने के बाद डेरा प्रमुख ने खुद कराया रेनोवेशन: 26 मई 2026 को डेरा प्रमुख ने पैरोल पर आने के बाद पुराने डेरे का रेनोवेशन शुरू कराया. इससे पुराने डेरे से जुड़े अनुयायी काफी खुश हैं. डेरा प्रबंधन ने पुराने डेरे के एंट्री द्वारों में बदलाव करते हुए भव्य रूप दिया है. पास में एक भव्य कैंटीन का भी निर्माण किया गया है. डेरा प्रमुख ने सारा काम अपनी देख-रेख में करवाया है.