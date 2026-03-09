ETV Bharat / state

मुकेश मल्होत्रा की गई विधायकी, रामनिवास रावत विजयपुर से विधायक घोषित, MP हाईकोर्ट का फैसला

रिपोर्ट: धीरज कुमार

श्योपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है. हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने फैसला सुनाते हुए रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है. हाई कोर्ट ने विजयपुर उपचुनाव को शून्य घोषित करते हुए रामनिवास रावत को विजेता घोषित कर दिया है. इस फैसले के बाद अब विजयपुर की सियासत की तस्वीर बदल गई है. साथ ही मौजूदा विधायक की विधायकी भी छिन गई है. चुनाव याचिका की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई है.

पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को दी थी चुनौती

करीब 11 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई है कि उपचुनाव को निरस्त किया जाए. रावत का आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन पत्र और चुनावी शपथ पत्र में गलत और अधूरी जानकारी दी है. यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग की नियमावली का उल्लंघन है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है.